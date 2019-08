Großburgwedel

„Jazz unter Sternen“ heißt es am Donnerstag, 8. August, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ab 19 Uhr verwandelt sich der Rathauspark in Großburgwedel bei hoffentlich traumhaftem Sommerwetter wieder in einen Wohlfühlort voller gut gelaunter Menschen. Zum Abschluss der neunten Auflage der Veranstaltungreihe hat die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble für den musikalischen Part gewinnen können.

Besucher bringen Picknick mit

Wenn alle Besucher Ihre Picknickdecken ausgebreitet haben und die ersten Sekt- und Weinflaschen entkorkt sind, wird die Veranstalterangaben zufolge „beste Brassband der Region“ loslegen, gute Laune verbreiten und zum Tanzen einladen. Wenn Hannover auf Palermo trifft, sollte es niemand mehr auf den Stühlen und den Picknickdecken halten. Jazzgeprägte Salsarhythmen, Melodien aus dem Balkan und funkige Beats mischen sich zum typischen Brazzo-Brazzone-Sound. Von „voll abgedreht“ bis „ein musikalischer Orkan“ hieß es lobend in Pressekritiken. Dass die Wurzeln der Band in Palermo auf Sizilien sind, soll nicht verleugnet werden.

Der Eintritt ist frei

Nachdem bei der Jazz-Picknickparty Ende Juni der Rathauspark gut gefüllt war, rechnet Kalle Schridde, Eventmanager der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute, mit noch mehr Besuchern. Er rät allen Gästen: Rechtzeitig kommen und die besten Plätze sichern. Der Eintritt ist frei. Wein, frischgezapftes Burgwedeler Bier und kleine Snacks werden zusätzlich angeboten.

Von Sandra Köhler