Fuhrberg

Am Montag, 31. Mai, kehrt die Fuhrberger Gemeindebücherei zum Normalbetrieb zurück. Erstmals seit Monaten können Interessierte wieder in den Regalen nach Büchern stöbern. Allerdings: Einige Einschränkungen gilt es weiterhin zu beachten.

So dürfen sich maximal vier Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Außerdem bittet Büchereileiterin Petr Hoppmann darauf, dass das Gebäude ausschließlich mit „FFP2- oder OP-Maske betreten wird. Für Kinder von sechs bis 15 Jahren reicht eine Alltagsmaske und Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Maske, aber sie dürfen nur in Begleitung Erwachsener kommen.“ Und: Die Aufenthaltsdauer in der Bücherei sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Außerdem müssen sich die die Besucher nach dem Betreten der Bücherei zuerst die Hände desinfizieren. Erst danach können ausgeliehenen Medien in das Rückgaberegal gelegt werden.

Das Büchereiteam bittet zudem darum, dass Bücher, die zur Ansicht aus dem Regal genommen und nicht ausgeliehen werden, nicht ins Regal zurückgestellt werden. Diese Bücher werden auf einem gesonderten Tisch gesammelt.

Info: Die Gemeindebücherei Fuhrberg, An der Kirche 2, ist montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Thomas Oberdorfer