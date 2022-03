Kleinburgwedel

Am Dienstag öffnet nach mehrmonatiger Schließung die Bücherei Kleinburgwedel wieder ihre Türen. Dann können Kinder, aber auch alle anderen, immer am Dienstagnachmittag im großen Raum in der neu umgebauten Grundschule stöbern und dabei nicht nur vielen neuen Lesestoff entdecken.

In der frisch sanierten Kleinburgwedeler Grundschule hat die Bücherei den neuen Raum bezogen. Auf mehr als 55 Quadratmetern finden nicht nur Bücher Platz. Außer gemütlichen Sesseln, einem runden Podest, auf dem gelesen, aber auch zusammengesessen werden kann, gibt es sogar einen Cocoon, eine kleine Wabe in der Wand, in die sich die Kinder zurückziehen können. Auch einen Hörschutz dafür hat das Büchereiteam aus Katrin Anger und Andrea Becker parat.

Ein wenig Raum zum Rückzug: Katrin Anger und Puki, die Leseratte, im Cocoon. Quelle: Alina Stillahn

Auch Saatgut lässt sich ausleihen

Doch die neue Einrichtung, inklusive verschiebbarer Regale, ist nicht die einzige Neuerung. Das Team hat die Kinder befragt, was sie sich wünschen. „Wir waren überrascht, viele haben sich Gesellschaftsspiele gewünscht“, sagt Anger. Dazu gibt es in der Bücherei nun auch die beliebten Tonies – und sogar eine Saatgutbibliothek.

Bei dem Projekt der Büchereizentrale Niedersachsen können Erwachsene und Kinder in Begleitung Saatgut ausleihen. Zu Hause können sie dieses im eigenen Garten oder auf dem Balkon anbauen, es ernten und dann in der Bücherei zurückgeben, erläutert Becker. Mit der Naturforscher-AG der offenen Ganztagsschule hat das Team es schon mal ausprobiert: Das Saatgut in großen Kästen lagert aktuell noch in der Bücherei. Im Mai soll es dann in den Innenhof des Seniorenheims Lindenriek einziehen.

Neu in der Bücherei: Die Saatgutbibliothek. Quelle: Alina Stillahn

„Unser Ziel war es schon, Alt und Jung zusammenzubringen“, sagt Anger. Die einstige Schulbücherei soll ein Ort für alle sein. Dafür gibt es unter anderem auch Bücher in Großdruck – und außer vielen Sprachen neuerdings auch Bücher auf Deutsch und Ukrainisch.

Die Ausleihe in den großen Pausen wird wegen Corona aber erst einmal nicht möglich sein. Stattdessen will die das Team die Kinder erst einmal in kleinen Gruppen durch die Bücherei führen. Anfang Mai sollen alle Klassen die neuen Räume einmal erkundet haben. „Wir fangen jetzt langsam an“, sagt Anger.

Auf die Zukunft vorbereitet: Auch Bücher auf Ukrainisch gibt es in der Bücherei. Quelle: Alina Stillahn

„Lesen lebt von Beziehungen“

Dabei hofft das Team auch auf die Fertigstellung des Campus Ende April. Denn auch der Austausch mit Kita, etwa was die Leseförderung angeht, und den anderen Institutionen habe durch Corona gelitten, sagt Anger. Sie findet: „Lesen lebt ja von Beziehungen.“

Die Bücherei hat immer dienstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuell ist sie noch über die Burgstraße und den Eingang zur Mensa über den Moorweg erreichbar. Dort wird es dann auch eine Rückgabekiste geben. In der Bücherei gilt die 3G-Regel. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist auf elf beschränkt. Die Medienauswahl, Beratung und Bestellung ist auch unter Telefon (05139) 94125805 oder per E-Mail an buecherei.kbw@burgwedel.de möglich. Die Bücherei hat auch in den Osterferien geöffnet.