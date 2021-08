Großburgwedel

Noch auf der Suche nach der passenden Ferienlektüre? Für Lesetipps lohnt sich in Großburgwedel schon seit Anfang Juni ein Spaziergang. Das Büchereiteam hat dafür an verschiedenen Stationen Plakate aufgehängt, auf denen Literatur vorgestellt wird. Jetzt gibt es an zehn ausgesuchten Stationen neue Buchtipps.

Roman-, Krimi- oder Kinderbuchempfehlungen finden sich bis September im Amtspark, im Alten Park, am Würmsee und im Ort. Mit einem QR-Code auf den Plakaten können Leserinnen und Leser zu einer Ortskarte mit den anderen Standorten gelangen. Mit einem zweiten werden sie zum Medienkatalog der Bücherei weitergeleitet. Dort finden sich weitere Informationen zum Inhalt und zur Verfügbarkeit des Buches.

Für interessierte Spaziergängerinnen und -gänger liegt ein Informationsflyer zum Bücherspaziergang in der Bücherei Großburgwedel bereit.

Von Alina Stillahn