Das dürfte für viele Burgwedeler ein weiterer Schritt in Richtung Normalität sein: Sowohl die Bücherei an der Von-Alten-Straße als auch die Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße öffnen ab Montag, 15. Juni, wieder. Allerdings gibt es einige Einschränkungen.

Für die Bücherei gelten geänderte Öffnungszeiten. Vorerst können Bücherfreunde montags, dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr vorbeikommen. Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist dringend erbeten. Es dürfen nur so viele Besucher in das Gebäude, wie Einkaufskörbe am Eingang vorhanden sind. Zudem soll das Aussuchen von Medien maximal 15 Minuten dauern. In der Bücherei müssen Abstandsregeln, Laufrichtungen und Wartezonen eingehalten werden.

Sitz- und Auskunftsplätze können nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden; die Toiletten bleiben geschlossen. Eine Vorbestellung von verfügbaren Medien ist derzeit nicht möglich, ausgeliehene können weiterhin über das Leserkonto des Onlinekatalogs vorbestellt werden. Alle, die es lieber kontaktlos haben, können Bücher, Zeitschriften und Hörbücher als elektronische Medien auf www.nbib24.de ausleihen.

Kaffeetrinken und Spielenachmittage bleiben verboten

Für die Seniorenbegegnungsstätte gilt: Bis auf die Sporthalle muss in allen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Hände müssen gleich nach Betreten des Hauses gewaschen, der Mindestabstand eingehalten werden. In der Sporthalle ist Sport ohne Kontakt möglich. Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Zwischen den Sportangeboten ist eine halbe Stunde Pause Pflicht, in der gelüftet und die Geräte desinfiziert werden. In den anderen Räumen dürfen Beratungsgespräche mit vorheriger Terminvereinbarung per Telefon sowie Bildungsangebote stattfinden. Alle anderen Gruppenangebote sind derzeit noch nicht wieder erlaubt.

Über Änderungen informiert die Stadt Burgwedel auf ihrer Homepage www.burgwedel.de.

Von Sandra Köhler