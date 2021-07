Großburgwedel

Ein Standort für das neue Bürgerhaus ist gefunden. Es soll zwischen Bücherei und Amtshof an der Dr.-Albert-David-Straße entstehen – und so die beiden Gebäude verbinden. Ziel dabei ist, einen Treffpunkt für alle Generationen zu schaffen und damit irgendwann die Seniorenbegegnungsstätte (SBS) als Gemeinschaftshaus abzulösen.

Der Bau des Bürgerhauses ist ein Großprojekt des Sanierungsgebietes Innenstadt, das auch durch Bund und Land gefördert wird. Für den Standort des Bürgerhauses hatte die Stadt mehrere Orte im Blick, empfahl dem Rat dann aber den Standort am Parkplatz am Amtshof mitten in Großburgwedel.

SBS soll weiterentwickelt werden

Eine Sanierung des Gebäudes der SBS in der Gartenstraße empfahl die Verwaltung nicht. Wegen des hohen Sanierungsbedarfs und des Grundrisses des Gebäudes, sei ein Umbau unwirtschaftlich. Im neuen Bürgerhaus soll es dann unter anderem mehr Beratungsmöglichkeiten geben, die barrierefrei sein sollen.

Wichtig für die Standortsuche war, dass die Standorte im Bereich des Sanierungsgebietes Innenstadt liegen. Darüber hinaus sollten sie sofort verfügbar sein, im Eigentum der Stadt stehen und eine zentraler Lage haben. Damit fiel etwa das Feuerwehrgerätehaus in Großburgwedel, das bald leer stehen wird, schon einmal raus. Zwei weitere Grundstücke hätte die Stadt erst kaufen müssen.

Erste Pläne der Verwaltung sehen vor, dass die zwei Gebäude und ein Café Amtshof und Bücherei verbinden könnten. Quelle: Stadt Burgwedel

Übrig blieb die zentral gelegene Fläche an der Dr.-Albert-David-Straße. Bei der Umsetzung sei die Idee, Amtshof und VHS auf eine Achse mit dem Bürgerhaus zu legen, wesentlich gewesen, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze. Wie das aussehen könnte, dafür gibt es bereits erste Entwürfe und Modelle. Dort sind zwei längliche zweistöckige Gebäude zu sehen, die quasi übers Eck Amtshof und Bücherei verbinden. Zwischen den neuen Gebäuden ist dazu ein Café eingeplant.

Leerstand verhindern

Götze hofft auf offene helle Räume. Er verweist auf das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der SBS und sagt dazu: „Das alles braucht seinen Raum.“ Das Bürgerhaus solle dabei alle Generationen ansprechen – ob nun beim Eltern-Kind-Treffen oder beim Sport in einer Gymnastikhalle. Durch eine solche öffentliche Einrichtung werde auch für die übrigen Geschäfte und Gastronomien eine höhere Frequenz geschaffen. „Wir wollen präventiv einem Leerstand der Innenstadt entgegenwirken“, sagt Götze.

So könnte das Bürgerhaus vom Innenhof aus einmal aussehen. Quelle: Stadt Burgwedel

Bleibt nur noch der Parkplatz vor dem Amtshof. Der soll nach den Plänen der Stadt erhalten bleiben, aber etwas weniger Stellplätze haben. Wenn man sich den Parkplatz anschaue, sehe man, dass tatsächlich weniger Autos dort parkten, als es Stellplätze gebe, sagt Götze. Denn die jetzigen Stellflächen seien zu schmal. Daher sollen die neuen Stellplätze eine Breite von 2,5 Metern haben, zwei sogar 3,5 Meter breit sein.

Dass der Parkplatz im Wesentlichen erhalten bleibt, ist auch den Politikerinnen und Politikern im Rat wichtig. „Viele Ältere fahren noch mit dem Auto“, sagt Jürgen Schodder (CDU). Zudem regte er im Rat eine sogenannte Bedarfsanalyse wegen der künftigen Nutzung des Gebäudes an. Die Verwaltung soll nun herausfinden, welche Personen und wie viele das Haus in Zukunft wahrscheinlich nutzen werden.

Von Alina Stillahn