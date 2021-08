Großburgwedel

Ulrich Friedrich sitzt im Garten und lehnt sich leicht zurück. Gerade hat er ein großes Tablett aus dem Haus unter den Sonnenschutz getragen. Kekse hat er da, Kaffee und Tee, etwas Süßes noch dazu. Als etwas Kaffee beim Einschütten danebengeht, zückt er gleich das Taschentuch. Er ist auf alle Eventualitäten vorbereitet – zumindest an diesem Nachmittag. Ist er es so gut, dass er vielleicht der nächste Bürgermeister von Burgwedel werden könnte? „Da ich nicht aus der Poleposition komme, ist mir klar, dass ich von allen das dickste Brett bohren muss“, sagt er.

So einige Bretter hat der gebürtige Schleswig-Holsteiner schon gebohrt. Wenn er schnell spricht, dann hört man noch das Nordische raus. Friedrich, Jahrgang 1956, ist Jurist, ging nach Studium und Referendariat ins Bankwesen. „Ich bin so ein bisschen rumgekommen“, sagt er und lächelt. Er war als Filialdirektor unter anderem in Berlin tätig und ist in den Neunzigerjahren viel umgezogen. Seit dieser Zeit scheint er sich mit großen Beträgen auszukennen, wenn er etwa von Krediten von 1,5 Millionen Mark spricht. Und aus dieser Zeit stammt auch das Gefühl für Verantwortung: „Setzen Sie diese Summe mal in den Sand“, beschreibt er den Druck von damals.

„Konsum macht nicht glücklich“

Was Konsum angehe, da sei er eher zurückhaltend. Abgesehen vom gut gefüllten Tisch ist auch der weitläufige Garten schlicht. Eine kleine Sitzecke auf dem Rasen, ordentliche Rabatten und das eher unauffällige rote Haus in zweiter Reihe. „Konsum macht nicht glücklich“, sagt Friedrich. „In Berlin habe ich die, wie es ein Kollege mal ausdrückte, gesunde Sechs-Tage-Woche gehabt.“ Weil die beiden Kinder noch klein waren, wollte er auch Zeit mit ihnen verbringen und nicht erst nach Hause kommen, wenn sie schon schliefen.

Mit dem Wechsel zur Sparda-Bank stand für die Familie ein weiterer Umzug an. 2001 ging es nach Burgwedel, auf Empfehlung einer Freundin aus Isernhagen, sagt er und lacht. „Alles, die Menschen hier, das passt.“ Burgwedel erinnere ihn auch manchmal an seine schleswig-holsteinische Heimat. Grundstücke vornehmlich an Einheimische zu vergeben, wie es bei ihm mittels eines Punktesystems noch der Fall gewesen sei, davon hält er nichts. Es gebe viele, die zuziehen und sich trotzdem in der Stadt engagierten, sagt er. „Ich würde mich und meine Frau dazuzählen.“

„Ich liebe die Nordsee“

Friedrich engagiert sich besonders im Bereich Sport. Seit 2015 ist er zweiter Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel, seit 2017 Vorsitzender des Sportrings. Neben Sport mag er Lesen – das „Handelsblatt“ etwa. Später wird ihm einfallen, dass er auch Antiquitäten, vor allem alte Möbel, mag. Ins Haus will er nicht bitten – Corona wegen. Deswegen reise er zurzeit auch nicht außerhalb von Deutschland. Mit seiner Frau sei er aber schon auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen. Und immer wieder der Norden: „Ich liebe die Nordsee, die Inseln dort im Frühjahr.“

Ulrich Friedrich (Zweiter von rechts) ist Teil des Vorstandes der TSG mit Thomas Hövetborn (von links), Uli Appel, Lena Volling und Udo Vogeler. Quelle: privat

Was er so zum Entspannen tut? Friedrich lacht. Das sei momentan schwierig, es ist schließlich Wahlkampf. Er könne dabei auf die volle Unterstützung seiner Familie zählen, in die Öffentlichkeit will die aber lieber nicht. Seine Frau nähme ihm die Gartenarbeit ab, erzählt er – und er selbst macht Haustürbesuche. Friedrich zeigt sich fast schon überrascht, wie offen die Menschen waren. „Die Gespräche sind sehr positiv, die ich führe.“

„Den Leuten geht es in der Summe gut“

„Den Leuten geht es in der Summe gut“, sagt Friedrich über Burgwedeler. Er sagt aber auch: „Das Gute ist der Feind des Besseren.“ Mut hingegen, der gefällt ihm – und er lerne gern etwas Neues. Nicht ganz neu ist seine Mitgliedschaft in der FDP. In die Partei sei er mal 1979 eingetreten. „Über die beruflichen Umzüge ist die Mitgliedschaft verschütt gegangen.“ Mittlerweile ist er in Burgwedel wieder Mitglied der Partei und sagt von sich: „Ich bin Liberaler aus Überzeugung.“

Menschen in jungen Jahren „ertüchtigen“, damit sie ihr Leben frei gestalten können, das findet Friedrich wichtig. So wie es bei ihm selbst der Fall gewesen sei. „Meine Eltern sind beide Flüchtlinge“, erzählt er. Dank junger, engagierter Lehrer habe er nach der neunten Klasse mit der Schule weitermachen können. Dann ein Studium mit Jobben und Bafög – ohne all das hätte er es vielleicht nicht geschafft. „Bildungsaufsteiger, als den ich mich auch bezeichnen würde, gibt es heute kaum.“

„Das Hirn schön jung halten“

Ein Aufsteiger könnte er auch im Wahlkampf werden – er ist das politisch unbekannteste Gesicht unter den Bürgermeisterkandidaten. Und er hat angekündigt, dass es Ziel der FDP sei, eine eigene Fraktion zu bilden. Das könnte die Verhältnisse im Rat ganz schön durcheinanderwirbeln.

„Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann versuche ich es zu erreichen“, sagt Friedrich. Aber ihm ist auch bewusst: „Bei drei Kandidaten ist es klar, dass es zwei nicht werden.“ Wenn er verliere, dann fände er das schade. „Es steckt eine Menge Arbeit dahinter“, sagt er und nippt an seinem Wasser. Das schmeckt ganz leicht nach Waldmeister. Der wachse gleich neben ihm im Garten, und dann wolle er den auch nutzen. Statt Limetten oder Gurke also Waldmeister. Immer etwas Neues, also. Auch neue Aufgaben mag er, sagt Friedrich. „Da wird das Hirn schon jung gehalten.“

