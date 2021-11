Burgwedel

Der Fotowettbewerb 2021 der Bürgerstiftung Burgwedel ist entschieden. Nahezu 500 Burgwedelerinnen und Burgwedeler haben abgestimmt und aus insgesamt 30 Bildern – diese waren im Vorfeld von der Bürgerstiftung aus insgesamt 140 Einsendungen ausgewählt worden – die 13 bestimmt, die die Kalenderblätter sowie das Deckblatt des Kalenders 2022 zieren sollen.

Wer es geschafft hat, wird jedoch erst bei der Siegerehrung verraten. Die wird am Freitag, 19. November, um 17 Uhr im Foyer des Amtshofes erfolgen – und zwar mit 2-G-Regel (geimpft oder genesen). Übrigens: Wer nun meint, die Platzierungen seien doch an der Reihenfolge der Fotos im Kalender abzulesen, irrt. Anders als in den Vorjahren ist dies nicht der Fall. Es bleibt also spannend!

Kalender bei den Winterfreuden in Wettmar erhältlich

Der Kalender wurde bereits gedruckt und ist ab sofort bei der Bürgerstiftung gegen eine Spende erhältlich. Beim Kunstmarkt Winterfreuden auf Bodes Hof in Wettmar am Sonntag, 7. November, soll der Kalender dann erstmals öffentlich vorgestellt werden. Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte unter Einhaltung der 2-G-Regel dort vorbeischauen und dabei mehr über Projekte der Bürgerstiftung erfahren.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Bürgerstiftung unter buergerstiftung-burgwedel.com.

Von Sandra Köhler