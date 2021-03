Burgwedel

Die Corona-Pandemie hat auch der Bürgerstiftung Burgwedel Steine in den Weg gelegt. „Es ist zurzeit nicht einfach, Aktionen umzusetzen“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Walter Heitmann. Denn in der Regel bedarf es des Engagements der Bürger, helfender Hände, regen Austauschs und des persönlichen Kontakts. Und gerade Letzterer sei momentan riskant – wenn nicht sogar untersagt. Und obgleich es im vergangenen Jahr um die Stiftung stiller geworden ist, schmiede diese unentwegt Pläne. „Unser Anliegen ist es, das Leben in der Stadt besser zu machen“, erklärt Heitmann.

Deshalb plane man, noch vor Ostern Preise für besonderes Engagement in der Pandemie zu verleihen. „Wir haben einige Vorschläge bekommen“, berichtet Heitmann. Ursprünglich sei diese Veranstaltung für Anfang des Jahres vorgesehen gewesen, mit dem Lockdown wurde sie nach hinten verschoben. „Nun haben wir uns entschlossen, das online zu machen.“ Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

Stiftung unterstützt lokalansässige Musiker

Ähnlich sehe es mit der Unterstützung für Kulturschaffende aus. „Wir haben im vergangenen Jahr Konzerte etwa vor Seniorenheimen organisiert“, erinnert sich Heitmann. Auch in diesem Jahr sollen lokal ansässige Musiker etwas zum Besten geben. Das komme auf beiden Seiten gut an, ist Heitmann überzeugt. „Dabei sind wir auch immer auf Ideen und interessierte Musiker angewiesen.“

Ohnehin sei Kultur ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Burgwedel, weshalb die Stiftung seit 2019 auch die Musikschule unterstützt, die es Kindern aus sozial schwächeren Familien ermögliche, ein Instrument zu erlernen. „Das subventionieren wir gern.“ Ein weiterer Plan: „Wir wollen den Fotowettbewerb der vergangenen Jahre wieder auflegen“, sagt Heitmann. Aus den eingeschickten Bildern seien Kalender entstanden, die die Stiftung in einigen Geschäften zum Verkauf angeboten hat. „Da kam leider auch der Lockdown dazwischen, weshalb wir 2020 nicht so viel damit eingenommen haben wie erhofft.“

Um die Mittel aufzustocken, sei das Projekt „100 mal 100“ noch immer geplant. Schon lange vor Corona bestand diese Idee. Es geht darum, 100 Personen zu finden, die die Stiftung jährlich mit 100 Euro unterstützen. Außerdem wolle man auf diese Weise Aufmerksamkeit generieren und Menschen für die Beteiligung und die aktive Mitarbeit an Projekten zu gewinnen. Sobald die Krise es zulässt, stehe eine Infoveranstaltung zu diesem Thema auf dem Plan. „Es geht nicht nur um Geld. Wir suchen Leute, die uns mit Zeit unterstützen“, sagt Heitmann.

Sieben-Dörfer-Fahrradtour am 11. Juli

Ein fixer Termin, den Heitmann nennt, ist der 11. Juli. Für diesen Tag plant die Stiftung gemeinsam mit dem ADFC die Sieben-Dörfer-Fahrradtour zwischen 10 und 15 Uhr. „Die Menschen fahren in Kleingruppen von einer Stempelstation zur nächsten“, erklärt Heitmann. Mit fünf von sieben Stempeln auf der Karte können sie an einer Verlosung teilnehmen. „Es gibt tolle Preise.“

Wie schon in der Vergangenheit unterstützt die Stiftung weiterhin Blühstreifenprojekte, das Projekt Mitfahrbänke und die Lebensberatung. Zudem plane sie Schultheateraufführungen und, gemeinsam mit der Stadt, Streuobstwiesen anzulegen. Und vor allem will Heitmann mit der Stiftung nicht in Vergessenheit geraten. „Wir hoffen, ab dem Sommer alle zwei Monate einen Bürgerstammtisch organisieren zu können.“ Beispielsweise in einem Biergarten, um die Kontakthürde möglichst niedrigschwellig zu halten. „Jetzt hoffen wir, dass das mit den Impfungen und den Lockerungen sobald wie möglich klappt“, sagt Heitmann.

Von Janna Silinger