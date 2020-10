Großburgwedel

Die Bürgerstiftung Burgwedel hat in dieser Woche die Erstklässler der Grundschulen Großburgwedel und Wettmar zum Figurentheater eingeladen. Britt Wolfgramm vom Theater Marmelock erzählte den Kindern die Geschichte von Eliot und Isabella, die von einem geheimnisvollen Leuchtturm handelt. Die Bürgerstiftung will mit dem Projekt den Kindern das Theater näher bringen. Und das mit Erfolg: Die Erstklässler waren begeistert.

Sporthalle statt Amtshof

Seit 2018 treten Wolfgramm und ihre Figuren für die ersten Jahrgänge der Burgwedeler Grundschulen auf. Organisiert und unterstützt jeweils von der Bürgerstiftung. In diesem Jahr schauten sich 168 Schüler das Stück an. Gespielt wurde in diesem Jahr nicht im Amtshof, sondern in den Sporthallen der Schulen. Die Corona-Pandemie machte den Ortswechsel nötig. Und auch nicht alle Erstklässer konnten sich schon jetzt über einen Theaterbesuch freuen. Die Schüler der anderen drei Grundschulen sollen nun im kommenden Frühjahr zu einem Besuch des Theaters Marmelock eingeladen werden. Unterstützt wird das Projekt der Bürgerstiftung durch die Stadtsparkasse Hannover.

Die Bürgerstiftung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Burgwedeler Schüler im Laufe ihrer Schulzeit zweimal ins Theater einzuladen – in der ersten und in der fünften Klasse.

Von Leona Passgang