Das war eine ganz besondere Premiere am Donnerstagvormittag in der Aula des Gymnasiums: Erstmals erlebten die Schüler der fünften Klassen von Gymnasium und IGS eine gemeinsame Theateraufführung. Das Klecks-Theater aus Hannover präsentierte das Stück „Das Schätzchen der Piratin“. Möglich gemacht hatte die Veranstaltung die Bürgerstiftung Burgwedel.

Gymnasium und IGS wollen näher zusammenrücken

Mit der Aufführung betreten auch die beiden Schulen Neuland. „Wir wollen künftig enger zusammenrücken und gemeinsame Projekte anschieben“, sagte IGS-Direktor Marco Gerhard Schinze-Gerber. Und Robert Baberske, Schulleiter des Gymnasiums, pflichtete ihm bei: „Wir prüfen gerade, wo wir uns weiter vernetzen können.“ Unter anderem ist ein Schnupperunterricht für Zehntklässler der IGS am Gymnasium in Planung.

„Theaterbesuche sind für Kinder sehr wichtig. Wir wollen ihnen zeigen, dass es auch noch etwas anderes neben den elektronischen Medien gibt“, erklärte Walter Heitmann, Chef der Bürgerstiftung. So wurde die Idee der kostenlosen Aufführungen für die Schulkinder geboren. Den Anfang machte ein Stück für die Erstklässler im vergangenen Jahr, nur wenige Monate nach Gründung der Stiftung. Die Aktion kam bei Schülern und Lehrern damals richtig gut an, wurde deshalb in diesem Jahr bereits wiederholt. Das Angebot für die Fünftklässler hingegen ist neu. „Unser Ziel ist es, dass künftig alle Burgwedeler Jungen und Mädchen während ihrer Schulzeit zweimal von uns ins Theater eingeladen werden“, sagte Jochen Rödiger, der sich in der Bürgerstiftung um Schulprojekte kümmert.

Sparkasse unterstützt Theaterprojekt

Damit das möglich ist, ist die Bürgerstiftung auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie hat mit der Sparkasse einen Sponsor gefunden. „Das Unternehmen hat uns bereits signalisiert, dass es das Projekt weiterhin sponsern will“, sagte Heitmann. „Und damit steht einer Wiederholung im kommenden Jahr nichts mehr im Wege.“

Von Thomas Oberdorfer