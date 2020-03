Burgwedel

In Zeiten drohender Negativzinsen haben es gemeinnützige Stiftungen nicht leicht. Ihr Kapitalstock wirft keinen Ertrag mehr ab. Das erschwert die Finanzierung der Projekte, die man sich auf die Fahne geschrieben hat. Anderthalb Jahre nach ihrer Gründung hofft die noch junge Bürgerstiftung Burgwedel nun, aus dieser Not eine Tugend machen zu können: Sie sucht 100 Personen, die bereit sind, sich mit jeweils 100 Euro jährlich – also rund 8,50 Euro pro Monat – zu beteiligen. Diese Initiative hat einen einprägsamen Namen: „100 mal 100“.

Theater für Schüler ist ein Eckpfeiler

Seit ihrem Start im September 2018 hat die Bürgerstiftung Burgwedel schnell und umfassend Präsenz gezeigt. Schon zweimal wurden für alle Erst- und Fünftklässler aus allen Ortsteilen Aufführungen mit dem Marmelock- beziehungsweise dem Klecks-Theater organisiert. Außerdem hat die Stiftung einen Fotowettbewerb auf die Beine gestellt, aus dessen Einsendungen anschließend ein Fotokalender gemacht wurde. Der Verkaufserlös steht wiederum für andere Projekte zur Verfügung. An einer ersten Fahrradtour durch ganz Burgwedel, die 2019 von allen Ortsbürgermeistern unterstützt wurde, beteiligten sich immerhin rund 120 Menschen.

„Unsere Erfahrung ist, dass es durchaus möglich ist, für Einzelprojekte Stifter zu finden“, sagt Vorstandsmitglied Marc Kodetzki, der das „100 mal 100“-Projekt ersonnen hat. Dieses zielt nach seinen Worten mitnichten allein auf das Portemonnaie der erhofften 100 Stifter. „Mindestens genauso wichtig ist es für uns, den Grundstock der Personen zu erweitern, die ihre Zeit und Mitarbeit einbringen“, erläutert er: „Wir sind eine Mitmach-Stiftung.“

Ziel ist ein „Freundeskreis von Gönnern“

Neben den bisherigen Aktionen könnte laut Kodetzki künftig auch der Umwelt- und Naturschutz zu einem der Eckpfeiler des Engagements der Bürgerstiftung werden. Diese unterstützt neuerdings die Initiative Bienen-Blühstreifen-Burgwedel-Isernhagen (IBBBI). Und: „Ganz persönlich“ könne er sich auch – in Zusammenarbeit mit Nabu, Heimatverein, Kita und Grundschule – die Anlage und Betreuung einer Streuobstwiese gut vorstellen, verrät der 50-jährige Wettmarer.

Dies sei aber nur ein Beispiel für neue Ideen, die die Stiftung sich indirekt von der„100 mal 100“-Initiative erhoffe, sagt Kodetzki. Denn bei dem angestrebten „Freundeskreis von Gönnern“ setze der Vorstand nicht nur auf fest einplanbare 10.000 Euro jährlich für die Absicherung seiner fortlaufenden Projekte, sondern auch auf den inhaltlichen Input einer breiteren Basis von Unterstützern.

Am 5. Juli wird Burgwedel wieder erradelt

Für dieses Jahr steht bereits fest, dass erneut alle Erst- und Fünftklässler zum Schuljahresbeginn ins Theater und, dass alle Burgwedeler wieder zu einer Fahrradtour eingeladen werden. Dafür steht sogar schon der Termin fest: Es ist Sonntag, 5. Juli. Mehr über diese Veranstaltung, über die Stiftung selbst sowie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sind auf der Homepage www.buergerstiftung-burgwedel.com zu finden.

Personell ist die Bürgerstiftung Burgwedel aktuell so aufgestellt: Unterhalb des dreiköpfigen Vorstandes unter Vorsitz von Walter Heitmann stellt ein neunköpfiger Stiftungsrat die operative Basis für alle Aktionen dar. Zur sogenannten Stiftungsversammlung, die aus den Stiftern besteht, die mit ihrem Geld die Gründung 2018 erst ermöglicht hatten, zählen rund 30 Frauen und Männer.

Lesen Sie auch

Von Martin Lauber