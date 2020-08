Burgwedel

Neuauflage des Fotowettbewerbs der Bürgerstiftung: Auch für das Jahr 2021 soll es wieder einen Burgwedeler Fotokalender geben. „Dafür suchen wir noch schöne Motive“, sagt Marc Kodetzki, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. „Wir haben schon tolle Bilder bekommen, wollen aber allen Burgwedelern, die erst jetzt von dem Wettbewerb erfahren, noch die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Deshalb haben wir den Einsendeschluss bis zum 6. September verlängert.“

In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto „ Lieblingsplätze in Burgwedel“. Die drei schönsten Bilder werden prämiert. Bilddateien können per E-Mail an fotowettbewerb@buergerstiftung-burgwedel.com gesandt werden. Wichtig: Die Mindestauflösung muss 300 dpi betragen. Jeder Teilnehmer kann sich mit bis zu drei Fotos an dem Wettbewerb beteiligen.

Von Thomas Oberdorfer