Großburgwedel

Die Burgwedeler Tafel ist zurück. Nach wochenlanger Corona-Pause haben die Ehrenamtlichen um den Vorsitzenden Gerd Duckstein am Donnerstag wieder Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Allerdings ist vieles anders: Das ist dem Schutz von Tafel-Mitarbeitern und Kunden vor dem Virus geschuldet.

„Das sind unsere Marsmännchen“, sagt der Tafelvorsitzende Gerd Duckstein mit Blick auf die Frauen, die in den Räumlichkeiten der Tafel die letzten Waren für die Ausgabe bereitlegen. Elke Potthoff, Ursula Weitemeyer und Ingrid Stenert tragen an einer Art Stirnband befestigte Schutzschilde aus Plastik. So können sie sortieren, die Waren an die Kunden ausgeben und sind doch geschützt. „Mit diesen Schutzschilden ist es angenehmer als mit den Masken; darunter bekommen doch einige nicht so gut Luft“, sagt Duckstein. Aber Schutz muss sein, zumal alle Ehrenamtlichen im fortgeschritteneren Alter sind, also zur Risikogruppe gehören.

Anzeige

Gerd Duckstein steht neben dem Schild, das ausdrücklich auf die Abstandsregel und die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, hinweist. Hinter ihm auf dem Boden sind Markierungen des neuen Leitsystems zu erkennen. Quelle: Sandra Köhler

Weitere HAZ+ Artikel

Im Gegensatz zu anderen hat die Burgwedeler Tafel ihre Ausgabe nicht dahingehend umgestellt, dass nur fertig gepackte Tüten ausgegeben werden. „Das ist nicht sinnvoll, da würden zu viele der Lebensmittel in der Tonne landen“, begründet der Vorsitzende diese Entscheidung. „Unsere Kunden sind es gewohnt, wie in einem Laden selbst aussuchen zu können, was sie gern hätten.“ Und dabei bleibt es auch – mit entsprechenden Anpassungen.

Hinterm Tresen stehen weniger Ehrenamtliche, die Ausgabe erfolgt an drei Stellen. An diesen hängen Plexiglasscheiben als zusätzlicher Schutz von der Decke; aufgestapelte Klappkörbe sorgen für den vorgeschriebenen Abstand zwischen Kunden und Mitarbeitern. Und: Es dürfen nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig in den Ausgaberaum. Der Rest wartet – mit Mund-Nase-Maske und unter Einhalten der Abstandsregeln – draußen. Wie im Supermarkt gibt es entsprechende Markierungen auf dem Boden; Tafelmitarbeiter achten darauf, dass die Abstände auch eingehalten werden.

Ein Schild weißt auf die neue Einbahnstraßenregelung bei der Ausgabe der Burgwedeler Tafel hin. Quelle: Sandra Köhler

Damit sich keine Menschenmassen bilden, erfolgt die Ausgabe in drei Gruppen hintereinander: Jeder ist eine bestimmte Farbe zugeordnet. Die Reihenfolge wechselt wöchentlich. „Sonst haben wir unsere Kunden nach der Ankunft erst im Büro registriert, aber das ist erst mal ausgesetzt“, sagt Duckstein. Um zu verhindern, dass sich Kommende und Gehende im schmalen Bereich um die Begegnungsstätte, in deren hinteren Bereich die Ausgabe angesiedelt ist, begegnen, ist dort eine Einbahnstraße eingerichtet. Damit möglichst keine Irritationen aufkommen sollten, verschickte die Tafel Info-Briefe an alle ihre Kunden. Davon gibt es 110 bis 120, inklusive deren Angehörigen unterstützt die Tafel regelmäßig etwa 300 Personen.

Die Funktion der Tafel als sozialer Treffpunkt ist aufgrund der Situation auch nur bedingt gegeben. Früher kommen, um beim Warten ein, zwei Stündchen mit Bekannten in der Muttersprache zu plaudern, wird nämlich nicht geduldet. Wer zu früh da ist, muss noch einmal nach Hause gehen. „Es ist ja verständlich, dass sich die Leute treffen wollen. Aber wegen Corona geht das nun mal nicht“, sagt der Tafel-Mitarbeiter bedauernd. Unterm Strich aber „lief alles richtig gut“, resümiert Duckstein. „Fast besser als bei der Ausgabe in der Vor-Corona-Zeit.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler