Thönse

Erst ein graues Pflaster und nun doch ein rotes – die Thönser rätseln derzeit über die Farbspiele an der frisch umgebauten Bushaltestelle Bruchstraße. Ende vergangenen Jahres verlegte die Region dort ein graues Pflaster an beiden Straßenseiten. So weit, so gut. Gerade einmal vier Wochen später rücken die Arbeiter erneut an, nehmen das Pflaster in Fahrtrichtung Großburgwedel wieder auf, um es gegen ein rotes auszutauschen.

Frisch ausgetauscht: Rote Steine an der Haltestelle Bruchstraße. Quelle: Thomas Oberdorfer

Rote Steine waren nicht lieferbar

Was wie ein Schildbürgerstreich anmutet, hat durchaus seine Berechtigung, findet zumindest Regionssprecher Klaus Abelmann. „Die Wartefläche der Bushaltestelle sollte in Rot gepflastert werden. Das entsprechende Baumaterial war allerdings vor Weihnachten kurzfristig nicht mehr lieferbar. Wir haben uns daher entschieden, zunächst graues Pflaster verlegen zu lassen, damit die Bushaltestelle nutzbar ist.“ Und Abelmann kündigt bei der Gelegenheit auch gleich den nächsten Farbwechsel an: „Der Haltepunkt für die andere Fahrtrichtung soll noch in dieser Woche umgepflastert werden.“

Ebenfalls frisch verlegt, aber noch in grau. Die Haltestelle Bruchstraße in Thönse. Das Pflaster soll noch in der letzten Februarwoche ausgewechselt werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer