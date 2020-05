Großburgwedel

Derzeit gibt es Bauarbeiten an der Bahnhofsstraße in Großburgwedel. Die Stadt lässt dort den Gossenbereich der Straße sanieren. Das hat nun Auswirkungen auf die Buslinien, die dort verkehren. Im Zuge der Arbeiten kann Regiobus die Haltestelle Pappelweg von Mittwoch, 6. Mai, Betriebsbeginn, bis zum Betriebsschluss am Freitag, 8. Mai, nicht anfahren. Das gilt für die Busse der Linien 600 (sprintH), 620, 630, 638 und 651 – allerdings nur in Fahrtrichtung Am Schützenplatz. Das Unternehmen bittet Fahrgäste, ersatzweise die Haltestellen Großburgwedel/ Bahnhof und Großburgwedel/Am Schützenplatz zu nutzen.

Lesen Sie auch

Anzeige

Von Thomas Oberdorfer