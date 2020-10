Ortrud Wendt ist seit zehn Jahren eine feste Größe in der Burgwedeler Kommunalpolitik. Von 2011 bis 2016 gehörte sie der CDU-Ratsfraktion an und stand als Ratsvorsitzende an der Spitze des Stadtparlaments. Aus beruflichen und familiären Gründen reduzierte sie nach der letzten Wahl ihr kommunalpolitisches Engagement. Das änderte sich Ende vergangenen Jahres, als sie als stellvertretende Burgwedeler CDU-Parteichefin wieder in die erste Reihe aufrückte. Die 50-Jährige arbeitet seit zehn Jahren als selbstständige Beraterin für Unternehmenskommunikation. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung als Bankkauffrau, studierte Wirtschaftswissenschaften, arbeitete in der Bankbranche und als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Spitzenverband der Niedersächsischen Wirtschaft.

Wendt ist verheiratet und hat eine 17-jährige Tochter und einen 15-jährigen Sohn. Außerdem engagiert sich die gebürtige Bremerin im Schulvorstand des Großburgwedeler Gymnasiums. to