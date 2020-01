Engensen

Nächste Runde im Streit um einige Grundstücke zwischen Grashofs- und Kiebitzweg in Engensen: Nun macht die CDU/FDP-Gruppe im Rat Druck. Sie will möglichst schnell die Fläche für Wohnungsbau nutzen. Acht Einfamilienhäuser könnten dort entstehen. Deshalb, so die Gruppe, soll die Stadtverwaltung, die „im Eigentum der Stadt Burgwedel befindlichen Grundstücke unverzüglich beplanen und vermarkten“, heißt es in einem entsprechenden Antrag, den CDU und FDP im Rat stellten. Der verwies diesen an den Verwaltungsausschuss. Dort soll er jetzt beraten werden. Der Engenser Ortsrat hatte sich bereits vor Längerem mit knapper Mehrheit gegen den Verkauf der Grundstücke ausgesprochen.

Dass in Engensen demnächst gebaut werden kann, ist unstrittig. Derzeit ist die Stadtverwaltung mit den Planungen für das Neubaugebiet an der Schillerslager Straße beschäftigt. Wann die abgeschlossen sind ist offen. Aber es kann in dem Ort nicht nur dort gebaut werden. Es gibt auch noch das deutlich kleinere und nun von der CDU/FDP-Gruppe angesprochene Gebiet am Grashofsweg. Dort wäre ein sehr schneller Baubeginn möglich, da die Flächen bereits seit vielen Jahren der Stadt gehören.

CDU möchte Notunterkunft abreißen

Doch das Grundstück ist nicht komplett frei: Zwar würde ein Großteil der rund 6600 Quadratmeter für einen Wohnungsbau zur Verfügung stehen, aber in einem kleineren Bereich befindet sich noch eine Notunterkunft. In ihr sind immer wieder kurzfristig Asylbewerber oder Obdachlose untergebracht, ehe sie an andere Unterkünfte vermittelt werden. Die CDU/FDP-Gruppe schlägt nun vor, das Gebäude abzureißen. „Wir können die Menschen andernorts unterbringen“, sagt der Engenser CDU-Chef Joachim Schrader. Schließlich wurde das Gebäude – so die Gruppe in ihrem Antrag – bereits 2015 von der Verwaltung als „marode und unbewohnbar“ eingestuft und vor dem Hintergrund „der damaligen Flüchtlingswelle nur notdürftig hergerichtet“. Eine andere Unterkunft würde „eine Verbesserung der Lebensqualität insbesondere hinsichtlich der Gesundheit für die Bewohner bedeuten“, heißt es weiter in dem Antrag.

Bürgermeister Düker : „Wir brauchen die Unterkunft“

Ein Plan, der nach den Worten von Bürgermeister Axel Düker nicht aufgeht. Für ihn kommt ein Abriss der Unterkunft nicht infrage. „Wir brauchen die Unterkunft“, sagt er. „Derzeit“, so der Bürgermeister, „leben dort zehn Menschen. Reißen wir jetzt das Haus ab, dann müssen wir an einer anderen Stelle neue Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Das rechnet sich nicht. Das Haus verfügt über 14 Zimmer, die einzeln oder mit zwei Personen belegt werden können.“ Und Düker bewegt noch eine ganz andere Sache: „Mit Blick auf die politische Entwicklung im Mittleren Osten könnte es durchaus sein, dass wir bald wieder mehr Unterbringungsmöglichkeiten benötigen.“

Gemeinsam mit anderen Grundstücken vermarkten

In der Burgwedeler SPD/WEB/Die Partei-Gruppe sieht man nicht die Notwendigkeit für eine schnelle Lösung. „Wir wollen jetzt erst einmal das Baugebiet an der Schillerslager Straße vermarkten, das hat für uns Vorrang“, sagt der Gruppenvorsitzende Joachim Lücke ( SPD). Klar ist für ihn obendrein, dass derzeit der Abriss der Unterkunft für Asylbewerber nicht in Betracht kommt: „Wir brauchen schlicht die Plätze.“

Ebenfalls auf die Bremse tritt Ortsbürgermeister Friedhelm Stein. „Wir sollten die Vermarktung dieser Fläche zusammen mit dem Baugebiet Schillerslager Straße angehen“, äußert er seine Bedenken. Außerdem möchte er das Grundstück nicht verkaufen, bevor nicht geklärt ist, ob Engensen ein neues Feuerwehrhaus bekommt oder nicht und wenn ja, an welcher Stelle es gebaut werden soll. „Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach“, sagt er.

In Engensen gibt es kein günstiges Bauland

Dieses Argument wiederum hält Schrader für nicht stichhaltig: „Selbst wenn Engensen ein neues Feuerwehrhaus bekommen sollte, das Grundstück ist dafür völlig ungeeignet.“ Er dringt aufs Tempo, um jungen Familien die Möglichkeit zu geben, sich in Engensen anzusiedeln. „Für diese Zielgruppe gibt es derzeit keine Grundstücke im Ort“, erklärt Schrader. Darum machen wir jetzt diesen Vorstoß.“ Seine Recherche auf Immobilienportalen im Internet förderte für den Ort lediglich drei große und besonders teure Bauflächen zutage: zwischen 1078 und 2500 Quadratmeter groß und mit Preisen zwischen 255.000 und 340.000 Euro. „Das kann sich doch keine junge Familie leisten.“

