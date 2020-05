Burgwedel

Neustart nach der Corona-Pause auch für die Burgwedeler Kommunalpolitik: Am Donnerstag, 7. Mia, tagt erstmals wieder der Rat – mit einer übersichtlichen Tagesordnung und in ungewohnten Räumen. Statt wie üblich im Amtshof werden die Kommunalpolitiker in der wesentlich größeren Aula des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1, debattieren. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Es gelten eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen.

Stadt appelliert Mund-Nase-Masken zu tragen

So bekommt jedes Ratsmitglied einen eigenen Tisch, weit genug entfernt von seinen Kollegen. Für die Handdesinfektion stehen ausreichende Mittel zur Verfügung. Außerdem gibt es den Appell der Verwaltung, während der Sitzung Mund-Nase-Masken zu tragen. Vorgeschrieben ist das aber nicht.

Und auch die Öffentlichkeit kann die Sitzung verfolgen. Allerdings wurde die Zahl der Besucher auf 30 Personen beschränkt. Dabei gilt das Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, erhält einen Platz. Ist die maximale Anzahl von Besuchern erreicht, werden keine weiteren mehr in den Saal gelassen. „Nur so können wir die geltenden Kontakteinschränkungen einhalten“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Butt. Und noch etwas ist ungewohnt: Auch die Besucher müssen bei Betreten des Saales Name und Kontaktdaten angeben. Sollte sich später herausstellen, dass einer der Sitzungsteilnehmer mit dem Coronavirus infiziert war, könnten eventuelle Kontaktpersonen gezielt angesprochen werden.

Tagesordnung der Ratssitzung ist übersichtlich

Dass am Donnerstagabend die Zuschauerplätze nicht ausreichen, befürchtet Butt nicht. „In der Regel kommen weit weniger Besucher zu den Ratssitzungen“, sagt sie. Zumal die Tagesordnung eher übersichtlich ist. In erster Linie debattieren die Kommunalpolitiker über die Finanzen. Stadtkämmerer Christian Möhring berichtet über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt.

Neben der Benutzungs- und Gebührensatzung für Burgwedeler Kindertageseinrichtungen liegt auch ein Antrag der CDU/FDP-Gruppe vor. Sie möchte mehr Einflussmöglichkeiten der Kommunalpolitik auf die Ausgaben der Stadt festschreiben. So soll die Verwaltung künftig den Rat informieren müssen, sollte das Budget für ein Projekt überschritten werden. Liegt diese Überschreitung bei 100.000 Euro oder mehr, dann wäre künftig die „Zustimmung der Ratsmitglieder für alle weiteren Mehrausgaben erforderlich“, heißt es in dem Antrag.

Von Thomas Oberdorfer