Fuhrberg

Eng zusammenrücken hieß es beim mittlerweile 18. Neujahrsempfang der CDU Fuhrberg am Sonntag im Heidehotel Klütz. „So viele Anmeldungen wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Frank Töllner begeistert. Doch da sich so mancher noch spontan entschieden hatte zu kommen, reichten die 70 bereitgestellten Stühle nicht aus. „Für das kommende Jahr peilen wir den großen Saal an“, sagte Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer augenzwinkernd. Kommunalpolitik in den Blick nehmen statt den Fokus auf Schreckensnachrichten aus aller Welt zu richten – das war laut Töllner einst der Grund, die Veranstaltung ins Leben zu rufen.

Unter den Gästen beim CDU-Neujahrsempfang in Fuhrberg sind auch der Bundestagsabgeordnete Henrik Hoppenstedt (Dritter von links) und der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann (rechts daneben). Quelle: Sandra Köhler

Politiker ziehen Bilanz und blicken voraus

Was hat sich politisch getan im vergangenen Jahr, und wohin geht die Reise? Damit beschäftigten sich der Bundestagsabgeordnete und Staatsminister im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt, der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann sowie Neddermeyer ausgiebig in ihren Reden. Während sich Hoppenstedt der Bundespolitik und dabei speziell den Verdiensten der Bundesregierung widmete und darauf hinwies, dass es gelte, so zu wirtschaften, dass auch kommende Generationen in Deutschland noch eine funktionierende Volkswirtschaft vorfinden, berichtete Fredermann aus Land und Region und vergaß auch das Thema Klinikum nicht. Damit der Neubau in Großburgwedel wirklich erfolge, gelte es nun, Landesmittel zu akquirieren. „Ohne die sind die 250 Millionen Euro für die Region nicht tragbar.“

„Nun werde ich Sie in die Niederungen der Ortspolitik entführen“, sagte Neddermeyer im Anschluss scherzend. Die Druckrohrleitung als Anbindung an die Kläranlage Großburgwedel sollte Ende 2019 fertig geplant sein. Das sei sie aber noch nicht: „Aber am Ende wird alles gut – hoffentlich.“ Bezüglich des neuen Baugebiets müsse das Vorgehen angepasst werden, um den Bauwilligen entgegenzukommen. Vor allem dürften dort „keine Wohnsilos“ entstehen, betonte Neddermeyer. „Die passen da nicht hin.“ Mit Bedauern griff er auf, dass es mit dem Gewerbegebiet in Fuhrberg noch nichts werde: „Wir haben da großes Potenzial, aber erst ist eben Großburgwedel dran.“ Damit, dass die Funklöcher in Fuhrberg endlich verschwinden, sei er täglich beschäftigt.

Der Fuhrberger Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer spricht beim CDU-Neujahrsempfang über Themen, die den Ort betreffen. Quelle: Sandra Köhler

Verdienter Bürger des Jahres wird geehrt

Zum Abschluss lüftete CDU-Chef Töllner das Geheimnis um den verdienten Bürger des Jahres. Zu diesem wurde Schützenchef Karsten Segger gekürt. „Für dein soziales Engagement und deinen großartigen Einsatz hier in Fuhrberg“, sagte Töllner zum Geehrten, der mittlerweile 20 Jahre an der Spitze des Schützenvereins steht und sich in diesem Jahr nicht zur Wiederwahl stellen wird. „Dein Nachfolger tritt in große Fußstapfen“, sagte Töllner und zählte eine große Anzahl von Aktivitäten auf. Segger stellte das Fuhrberger Maifest zusammen mit der Feuerwehr und dem Sportverein auf die Beine – in beiden Vereinen ist er auch Mitglied. Zudem sorgte er dafür, dass sich der Schützenverein beim Erntefest einbringt.

Weiterhin ist Segger seit zwölf Jahren Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Burgwedeler Schützenvereine. Er hat das Fuhrberger Schützenfest in den Punkten Musik, Ausmarsch und Bewirtung weiterentwickelt, eine Festzeitschrift eingeführt und dafür gesorgt, dass der Ortsrat, der die Bürgerscheibe stiftet, auch beim Ausmarsch dabei ist. Für seine Verdienste wurde Segger bereits vom Kreisschützenverband Burgdorf und dem niedersächsischen Sport- und Schützenverband geehrt. „Was für eine Leistung“, schloss Töllner beeindruckt seine Laudatio – der große Applaus beim Neujahrsempfang bestätigte das.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler