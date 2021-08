Kleinburgwedel

Das Team der CDU Kleinburgwedel lädt zu einem Fest auf dem Hof Leisenberg ein. Am 5. September von 13 bis 18 Uhr begrüßen die Christdemokraten ihre Gäste in der Radenstraße 6 und 8 in Kleinburgwedel beim Hoffest mit Livemusik, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen und Bier aus der Region. Auch eine Hüpfburg soll es geben.

In Hinblick auf die Kommunalwahl am 12. September stellen die Ortsratskandidaten sich und ihre politischen Ziele vor, heißen aber auch all jene Willkommen, die nur einen ruhigen Nachmittag verbringen wollen.

Von Nina Andresen