Die Mitglieder des CDU-Stadtverbands haben am Freitagabend turnusgemäß ihren Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende Rainer Fredermann wurde dabei einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Er steht der CDU Burgwedel bereits seit Ende 2013 vor.

CDU Burgwedel erhöht Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden

Auf Fredermanns Vorschlag wurde die Zahl seiner Stellvertreter von zwei auf drei erhöht. Zur neuen Stellvertreterin wurde die ehemalige Vorsitzende des Burgwedeler Rates, Ortrud Wendt, gewählt. Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Hanne und Marc Sinner wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse wird weiterhin von Schatzmeisterin Claudia Brunke geführt, und auch die Schriftführerin Julia Rohwer wurde in ihrem Amt bestätigt.

Bei den Beisitzern gab es Veränderungen: Neu dabei sind Martina Flatten, Andreas Krüger und Johannes Passas. Wiedergewählt wurden Heinrich Gleue, Bianca Rosenhagen, Joachim Schrader und Sebastian Tiemeyer (geb. Müller). Babette Zühlke-Thümler vervollständigt als Mitgliederbeauftragte den Vorstand.

CDU steckt Fahrplan zu den Wahlen ab

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team, dem nun Mitglieder aus allen sechs Burgwedeler CDU-Ortsverbänden angehören“, so Fredermann. Die erste Sitzung des neuen Vorstands wird es im Januar geben. In ihr werden dann der Fahrplan in Richtung der Kommunal- und Bürgermeisterwahl 2021 und die politischen Schwerpunkte für die nächsten zwei Jahre festgelegt.

Von Frank Walter