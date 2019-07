Burgwedel

Regulatorische Maßnahme, eine mathematische Ungleichung und unnötige Bürokratisierung – mit diesen Worten kritisieren Rainer Fredermann, Chef des CDU-Stadtverbands Burgwedel, und Thorsten Rieckenberg, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, die Entscheidung der Stadt, seit 15. Juli Bürger im Bürgerbüro nachmittags nur noch mit Termin zu beraten.

Die Verwaltung hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen über zu lange Wartezeiten geklagt hatten. Als Gründe für diesen Schritt nennt Bürgermeister Axel Düker zum einen den Personalengpass im Bürgerbüro, zum anderen die Einschränkungen in anderen Rathäusern – mit der Folge, dass die Antragsteller nach Burgwedel ausgewichen seien.

CDU : Stadt sollte wenig nachgefragte Zeiten bekannt geben

Nach Einschätzung der Christdemokraten gehe diese Maßnahme zulasten der Flexibilität der hilfesuchenden Bürger. „Nun wird selbst der Besuch nachmittags im Rathaus zu einer Angelegenheit, die ohne Planungs- und Internetaufwand nicht mehr möglich sei“, schreibt Rieckenberg und macht dafür Düker verantwortlich, der seit drei Jahren alles neu und umständlich regele und damit unnötig bürokratisiere.

Fredermann vermisst in seinem Statement die bislang offene Kommunikation der Rathausmitarbeiter, die stets mit Rat und Tat an der Seite der Bürger gestanden hätten. „Der CDU ist bewusst, dass es auch mal Engpässe in der Sachbearbeitung geben kann, aber bisher haben sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch hervorragend organisiert“, sagt er. Deshalb sollte die Stadt mitteilen, wann wenig Andrang herrsche, sodass die Bürger auf diese Zeiten ausweichen könnten. Zudem müssten jene Zeiten abgeschafft werden, die kaum nachgefragt würden.

Hier können Bürger die Termine vereinbaren

Termine für die Nachmittagssprechzeiten montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr können per E-Mail an buergerbuero@burgwedel.de oder auf der Homepage der Stadt www.burgwedel.de vereinbart werden.

Von Antje Bismark