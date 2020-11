Burgwedel

Die Mitglieder der CDU Burgwedel haben ihre Kandidaten für die Regionsversammlung gewählt. Die Regionswahl erfolgt gemeinsam mit der Kommunalwahl am 12. September 2021. Ins Rennen für den Wahlbereich Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen gehen Rainer Fredermann (61), Bianca Rosenhagen (50), Philina Heistermann (20) und Heinz-Manuel Heinicke (39). Die Reihenfolge aller Kandidaten für den Wahlbereich werde auf einem Aufstellungsparteitag Anfang nächsten Jahres festgelegt, sagte Fredermann.

Der Wettmarer Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Burgwedel gehört der Regionsversammlung in der laufenden Legislaturperiode bereits an. Rosenhagen leitet zusammen mit ihrem Mann ein Kleinburgwedeler Metallbauunternehmen. Heistermann ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Universität Hannover und Mitglied des Vorstands der CDU Wettmar. Heinicke ist landwirtschaftlicher Berater und gehörte dem Stadtrat Burgwedel in der vorangegangenen Amtsperiode an.

Von Mark Bode