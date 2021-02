Burgwedel

Videokonferenzen und Onlinesitzungen sind momentan das Mittel der Wahl, um auch im Corona-Lockdown im Gespräch zu bleiben. Die CDU und die SPD in Burgwedel haben nun eigene Onlineformate entwickelt, um die Bürger zu erreichen. Die CDU bittet für Sonntag, 28. Februar, zu einem Internet-Stadtgespräch. Tags darauf am Montag, 1. März, gibt es einen Online-Vortragsabend zur Medienkompetenz von Jugendlichen bei der SPD.

Bei der CDU geht es um das Thema Impfen

Noch im Herbst hatte die CDU wöchentlich auf dem Landmarkt das persönliche Gespräch mit den Burgwedelern gesucht, jetzt soll ein virtuelles Stadtgespräch über das Programm Zoom geben. Ab 11.15 Uhr sind am 28. Februar alle eingeladen, sich bei der einstündigen Videokonferenz über das Thema „Impfstrategie und deren Umsetzung“ zu informieren. Lars Wöhler vom Pflegeheim Lindenriek in Kleinburgwedel und Frank Scharpenberg vom Wohnpark in Großburgwedel werden dazu kurze Impulsvorträge halten. Im Anschluss gibt es die Möglichkeiten für Fragen, persönliche Statements und Erfahrungsberichte. Wer am digitalen Stadtgespräch teilnehmen möchte, muss vorab eine E-Mail an post@cdu-burgwedel.de schicken, um den Einladungslink zu erhalten.

SPD thematisiert Medienkompetenz bei Jugendlichen

Die SPD Burgwedel wiederum lädt alle Interessierten zu einer Onlineveranstaltung zum Thema „Medienkompetenz für Jugendliche – Verstehen statt verbieten“ ebenfalls per Zoom ein. Dorothee Wiegand, Redakteurin des Magazins für Computertechnik c’t, berichtet in einem Impulsvortrag ab 18 Uhr am 1. März über spannende Projekte für den Unterricht und über kostenlose Online-Spiele, die über Fake News informieren – über ihre Entstehung und Wirkung und darüber, wie man sie erkennt. In der Diskussion soll laut SPD über den verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones und die sichere Nutzung des Internets sowie Social-Media-Plattformen gesprochen werden. Wohlwissend: Das Handy hat heutzutage eine enorme Bedeutung für Jugendliche und ist gerade im Corona-Lockdown oft der einzige Draht zu Freunden. Anmeldungen für die Onlineveranstaltung sind per E-Mail an karin.beckmann@kabelmail.de möglich. Danach gibt es einen Link für den Zugang. Bürger können sich auch rein telefonisch dazuwählen.

Von Carina Bahl