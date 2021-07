Großburgwedel

Burgwedel ist wieder voll mit Wahlplakaten. Die Parteien dürfen seit Sonntag für die Kommunalwahl und die Bundestagswahl plakatieren – und die Chance haben sowohl die CDU, als auch die SPD nach eigenen Angaben gleich genutzt. Doch nun bemängelt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Burgwedel, Marc Sinner, in einem Brief an Bürgermeister Axel Düker (SPD), dass die SPD ihre Plakate falsch aufgehängt und damit gegen die Auflagen der Stadt zum Plakatieren für den Wahlkampf verstoßen habe.

Auch die CDU habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, diese aber wieder korrigiert, schreibt Sinner in seiner E-Mail, die er auch an diese Zeitung versandt hat. „Dass aber ausgerechnet Sie als Bürgermeister uns Vorschriften machen, die Sie dann selbst nicht einhalten, hat eine ganz besondere Dimension, die ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren möchte.“ Konkret wirft er der SPD vor, sie habe die Plakate der Christdemokraten nach oben verschoben, um ihre darunter zu hängen. Dazu moniert er, dass die SPD an einigen Stellen zu viele Plakate an Laternenmasten befestigt habe.

Sinner erkennt keine Einsicht

„Ich bedaure sehr, dass ich hier zur Mail greifen muss, nachdem Sie im Gespräch Sonntagnacht leider nicht einsichtig waren“, schreibt Sinner weiter. Er habe Düker nach einer höflichen Begrüßung darauf aufmerksam gemacht, sich an die Genehmigung zu halten und die bereits hängenden Plakate nicht zu verschieben.

An den Vorfall erinnert sich der SPD-Vorsitzende Andreas Strauch anders. „Da hat er eine andere Interpretation von höflich.“ Für ihn sei das Verhalten von Sinner sehr befremdlich gewesen. Dieser habe auch nicht nur mit Düker gesprochen, der als Parteimitglied und nicht als Bürgermeister an der Aktion teilgenommen habe.

„Das muss man auch sportlich sehen“

Zum Verschieben der Plakate sagt Strauch, das sei durchaus üblich. Darüber hinaus könne man streiten, ob es nicht auch ein Vorteil sei, weiter oben zu hängen. „Das muss man auch sportlich sehen.“ Doch er räumt Fehler in Bezug auf die zu viel aufgehängten Plakate ein. „Da, wo wir zwei Plakate aufgehängt haben, werden wir eins wieder entfernen.“

So hingen am Montag etwa vor dem Rathaus, aber auch vor der Grundschule Großburgwedel vier SPD-Plakate. Laut der von der Stadt erteilten Genehmigung ist die Plakatierung von vier Wahlplakaten an Laternenmasten zwar zulässig. „Bei den zwei Sandwichplakaten muss es sich um unterschiedliche Parteien, Wählergruppen oder Einzelbewerber handeln“, heißt es von der Stadt. Von „Sandwichplakaten“ sprechen Wahlkämpfer, wenn jeweils zwei um den Laternenmast gegeneinandergeklebt sind. Was das Verschieben der Wahlplakate angeht, weist die Stadt darauf hin, dass es angesichts der begrenzten Platzierungsmöglichkeiten zu Verschiebungen kommen könne. Idealerweise stimmten sich die Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber untereinander ab. „Die Stadt Burgwedel kann erst bei einem Verstoß gegen die Auflagen aktiv werden“, heißt es weiter.

SPD: Falsches Plakatieren nur ein Versehen

Doch bei den zu viel aufgehängten Plakaten muss sie das wohl gar nicht. „Wir haben das meiste schon korrigiert“, sagt Strauch. Die übrigen der fünf Stellen würden spätestens am Mittwoch in Angriff genommen. Es handele sich dabei schlicht um ein Versehen. Die Genehmigung der Stadt sei nämlich an die Geschäftsstelle in Hannover geschickt worden. „Wir sind an einem fairen Wahlkampf interessiert“, sagt der SPD-Vorsitzende und ergänzt mit Blick auf die Kommunikation der CDU in dieser Sache: „Ich finde, das sollte so nicht weitergehen.“

Von Alina Stillahn