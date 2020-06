Seit 50 Jahren kümmern sich Marion und Rainer Scholz um die Camper am Springhorstsee in Großburgwedel. Manch ein Wohnwagen steht von Anfang an auf dem Platz. Zum Jubiläum, das aufgrund von Corona erst 2021 gefeiert werden kann, verraten die Betreiber ein fast unglaubliches Geheimnis.