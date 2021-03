Burgwedel

Aus drei mach vier: Die Carsharing-Flotte in Burgwedel ist gewachsen. Ab sofort ergänzt ein weiterer Ford Fiesta das gemeinsame Projekt der Bahn-Tochter Flinkster, der Region Hannover und der Stadt Burgwedel. Während sich die anderen Fahrzeuge vor dem Rathaus in Großburgwedel befinden, steht das neue Modell am Bahnhof gut sichtbar gegenüber der Fahrradbox. Es kann ab sofort nach einer Anmeldung bei www.flinkster.de bequem über das Internet oder die App gebucht werden.

„Mit diesem Fahrzeug geht ein immer wieder geäußerter Wunsch in Erfüllung, die Mobilitätskette am Bahnhof zu schließen,“ sagt Bürgermeister Axel Düker (SPD). Was damit genau gemeint ist, erläutert Umweltkoordinator Malte Schubert: „Wer aus privaten oder geschäftlichen Gründen mit der Bahn anreist und beispielsweise weiß, dass er nicht auf den Bus warten kann, kann per Carsharing direkt weiterfahren.“ Die ersten fünf Burgwedeler, die dieses neue Angebot wahrnehmen, können das sogar kostenfrei tun. „Sie erhalten von der Bahn einen Code, der auf ihrem Flinkster-Konto gutgeschrieben wird“, sagt Schubert.

Aktuell geringe Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie habe sich deutlich auf die Buchung der Fahrzeuge ausgewirkt, sagt der Burgwedeler Umweltkoordinator. „Man überlegt sich ja schon mehr als vorher, ob und wohin man fährt. Entsprechend gibt es da deutlich Luft nach oben.“ Im Umkehrschluss aber heißt das auch: Wer eines der Autos aus der Burgwedeler Carsharing-Flotte buchen will, hat gute Chancen, es auch zum Wunschtermin zu bekommen.

Von Sandra Köhler