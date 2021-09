Burgwedel

Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen Einschränkungen und Entbehrungen bedeutet. Daher entschlossen sich Jens Bartels, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Burgwedel, und Nail Gecergün von der Veranstaltungsagentur CongressCheck, eine Premiere zu wagen: das erste „Good-Times-Golfevent“ auf dem Platz des Golf-Clubs Burgwedel. Der Erlös sollte der Burgwedeler Tafel zugutekommen.

60 Golfer und elf Neueinsteiger nehmen teil

Und die Premiere war ein voller Erfolg: 60 Turniergolfer und elf Sportler, die in den Golfsport hineinschnupperten, nahmen teil – und das, obwohl das Wetter zu wünschen übrig ließ. „Wir sind sehr glücklich, dass es trotz der widrigen Umstände keine einzige Absage gab“, sagt Gecergün. 3000 Euro kamen unter dem Motto „Support your local“ am Ende des Turniertages als Spende zusammen, die auch prompt per Scheck an einen sehr dankbaren und gerührten Tafel-Chef Gerd Duckstein überreicht wurden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2022 soll es das nächste Charity-Golfturnier geben

Man sei sich bewusst, sagen die beiden Veranstalter, dass die Summe nicht mit den Erlösen überregionaler Charity-Events vergleichbar sei: „ Für uns steht jedoch der Gedanke der regionalen Nachbarschaftshilfe im Vordergrund. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten und der anhaltend nicht einfachen Situation etwas zu machen, ist ein kleiner Schritt und somit besser als nichts.“ Eine Folgeveranstaltung ist daher für 2022 fest geplant.

Von Carina Bahl