Wettmar

Unter dem Motto „Sleigh Ride“ gibt der Choir under Fire aus Langenhagen am Sonnabend, 30. November, erstmals ein Adventskonzert in der St. Marcus Kirche in Wettmar. Unter der Leitung von Martin Schulte wollen die Sänger die anstehende Adventszeit einleiten und ihr Publikum auf eine musikalische Schlittenfahrt mitnehmen. Begleitet wird der Langenhagener Chor dabei von dem Pianisten Markus Horn. „Ich freue mich dem Publikum unser neues Adventsrepertoire zu präsentieren“, sagt Chorleiter Martin Schulte.

Weihnachtsmelodien ergänzen das Repertoire

In der Adventszeit ergänzen die Sänger und der Chorleiter das Programm mit Swing und Klassikern der Jazz-Musik, Evergreens und aktuellen Popsongs um zahlreiche Weihnachtsmelodien der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Dabei setzt der Langenhagener Chor vor allem auf eine bunte Mischung. Ob A-Capella oder Lieder mit Klavierbegleitung, schwungvolle oder melancholische Songs – auf dies und vieles mehr können sich die Besucher des ersten Adventskonzertes freuen.

Das erste Adventskonzert des Choir under Fire in der St. Marcus Kirche, Hauptstraße 25 in Wettmar, beginnt um 17 Uhr. Der Einlass startet bereits um 16.30 Uhr. Der Eintritt für das Konzert ist frei, um eine Spende für die Chorarbeit wird gebeten. Weitere Informationen über den Langenhagener Chor und die nächsten Konzerttermine gibt es im Internet unter www.choir-under-fire.de.

Von Lisa Otto