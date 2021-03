Kleinburgwedel

Beim Betreten des Hauses von Christian Moos in Kleinburgwedel fallen an jeder Wand mehrere Bilder auf. Ein Großformat im Wohnzimmer sticht besonders ins Auge. Es ist eine Aufnahme von Venedig. Das Foto zeigt Häuser sowie einen Kanal und bezaubert mit Schärfe, Licht und Farbspiel. „Wir sind langjährige Venedig-Fans“, gesteht Moos. Bei anderen Exponaten etwa lässt sich ein Bug eines Tankers erkennen, ein Porträt zeigt seinen Enkel Thore. Rund 100.000 Fotos, schätzt Moos, umfasse mittlerweile seine Fotosammlung. „Die meisten sind auf einer Festplatte gespeichert.“ Für vier von ihnen wurde er jetzt vom Landesverband des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) ausgezeichnet.

Ein Ferienjob finanziert die erste Kamera

Die Fotografie interessiert Moos schon seit seiner Jugend. Ohne Kamera aber konnte er keine Bilder schießen. Deshalb nahm er als Schüler im Nordhafen am Mittellandkanal in Hannover seinen ersten Ferienjob an. Vom Lohn kaufte er sich dann seine erste Spiegelreflexkamera der Marke Ebita. Mit dem Apparat fing die Suche nach besonderen Motiven an.

Historische Kameras schmücken ein Regal im Wohnzimmer. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Anfangs fokussierte sich Moos auf Landschaftsaufnahmen. Zu dem Zeitpunkt spekulierte der damals 18-Jährige auf eine Ausbildung zum Fotografen. „Ein Profi hatte mich eines Besseren belehrt und meine Fotos als nicht tauglich bewertet“, erzählt Moos, der dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Unbeirrt von dem Urteil des Profis machte er in seiner Freizeit weiter Schnappschüsse in der Natur.

Christian Moos fotografiert zwei Maler auf der Brücke Ponte dell’Accademia in Venedig. Quelle: Christian Moos

1967 heiratet Moos seine Frau Ingrid. 1972 erblickte Tochter Christina und vier Jahre später Tochter Astrid das Licht der Welt. Mit den Kindern ließ zunächst das Interesse am Fotografieren nach. Stattdessen versuchte sich der gebürtige Celler, der auch in Hannover aufwuchs, in der Filmerei. „Das war halbherzig“, gesteht der 78-Jährige heute.

Israel-Reise weckt wieder Interesse für Fotografie

Zwei Jahrzehnte später gönnte sich Moos eine neue Kamera. Eine Reise nach Israel ließ sein Interesse an der Fotografie wieder aufleben. Der fast zwei Meter große Hüne belegte verschiedene Fotokurse an der Volkshochschule Burgwedel. Ein Jahr später trat er der Fotogruppe der hannoverschen Stiftung Bahn-Sozialwerk sowie dem DVF bei.

Diese Aufnahme zeigt den Mailänder Dom. Quelle: Christian Moos

Fortan entstanden zahlreiche faszinierende Momentaufnahmen auf Reisen durch ganz Europa: nach Grönland, Island, Polen, in die Türkei und auf die Kanarischen Inseln. „Mit meinen Bildern habe ich mich dann landes- und bundesweit an Fotowettbewerben beteiligt“, sagt der zweifache Großvater. „Es ist immer mehr und mehr geworden“, erzählt der Rentner, der zuletzt die Sparda-Bank am Ernst-August-Platz in Hannover leitete.

„Eisgang“ nennt sich das Foto bei der Passage mit einem Eisbrecher durch die Ostsee im Jahr 2014. Quelle: Christian Moos

Erfolgreichster Teilnehmer des Wettbewerbs

Eine außergewöhnliche Aufnahme gelang ihm zum Beispiel 2014 bei einer Schiffspassage durch die Ostsee. „Wir waren mit einem Eisbrecher Richtung Finnland unterwegs“, erinnert sich seine Frau Ingrid. Irgendwann steckte das Schiff im Eis fest. „Draußen auf dem Eis tranken wir dann Tee“, erzählt die 75-Jährige und lacht über das außergewöhnliche Erlebnis.

Dieses Foto reichte Moos mit drei weiteren Motiven beim DVF-Nordmark-Themenwettbewerb 2020 für den Bereich Reisefotografie ein. Mit ihm konkurrierten Teilnehmer aus Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein um die begehrten Auszeichnungen. Alle vier Motive von Moos, auch zwei aus Venedig und eins vom Mailänder Dom, überzeugten die Jury. Deshalb wurde der Kleinburgwedeler zum erfolgreichsten Teilnehmer des Wettbewerbs gekürt.

Fast wie ein Gemälde: „Futterneid“ nennt Christian Moos ein Foto, das er in Istanbul geschossen hatte. Quelle: Repro Katerina Jarolim-Vormeier

Aktuell macht auch dem Hobbyfotografen die Pandemie zu schaffen. „Man kann sich nicht so gut mit Kollegen austauschen, das fehlt sehr“, sagt er. Übrigens: Wer mehr Fotos von Moos sehen möchte, hat dazu in der VHS Langenhagen die Gelegenheit – später, wenn es wieder möglich ist. In der Zwischenzeit wird der 78-Jährige seiner Leidenschaft treu bleiben und weiter fotografieren. Und er denkt dabei immer an seinen Leitspruch: „Das Licht ist entscheidend für ein Motiv.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier