Großburgwedel

Die Burgwedeler Kinoinitiative Classic Cinema, initiiert von Michael Arndt, geht 2020 in die nächste Runde. Die Termine und die Filmtitel für das erste Halbjahr stehen bereits fest. Los geht es am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr mit dem Film „About Schmidt“. Jack Nickelson spielt den 66-jährigen Warren Schmidt, der nach einem langen Arbeitsleben als Abteilungsleiter einer Versicherungsanstalt in Rente geht und mit dem Rentnerdasein überhaupt nicht zurechtkommt.

Weiter im Programm geht es mit dem Film „Helden“ mit O. W. Fischer, Liselotte Pulver und Ellen Schwiers. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Theaterstück von George Bernhard Shaw. Die Militärkomödie war einer der größten deutschen Kinoerfolge der Fünfzigerjahre. Das erste Halbjahr endet mit dem Film „Die Zeugin der Anklage“ am Freitag, 8. Mai. Regisseur Billy Wilder und Stars wie Charles Laughton, Tyrone Power und Marlene Dietrich machten Agatha Christies Bühnenstück zum Prototypen des Gerichtsfilms.

Eintrittskarten zum Preis von 3 Euro gibt es bei der Buchhandlung Böhnert und an der Abendkasse. Einlass ist in den Amtsho ist stets bereits um 19 Uhr.

Zwölf Jahre Classic Cinema – eine Erfolgsgeschichte

Michael Arndt zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Das Interesse habe auch nach zwölf Jahren Classic Cinema nicht nachgelassen, so sein Fazit. Es gehe eben nicht nur um das Anschauen anspruchsvoller Filme, sondern auch um die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, beschreibt er das Erfolgskonzept.

Die Besucher hätten mit ihrem Eintrittsgeld dazu beigetragen, dass ein Überschuss von 2300 Euro erwirtschaftet werden konnte. Das Geld geht als Spende an drei kulturelle und soziale Einrichtungen. Unterstützt werden in diesem Jahr die Bürgerstiftung Burgwedel, die General-Wöhler-Stiftung und der Musikförderkreis der St.-Petri-Gemeinde.

Von Sybille Heine