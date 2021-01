Großburgwedel

Da scheint ein Brandstifter unterwegs gewesen zu sein – am Sonnabend brannten kurz nacheinander ein Container und anschließend ein Mülleimer in Großburgwedel. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr in den Alten Postweg gerufen. Flammen schlugen aus einen Container. Noch während die Einsatzkräfte das Feuer löschten, lief schon die nächste Meldung auf. Ein Mülleimer an der nur wenige Hundert Meter entfernten Bushaltestelle Fuhrberger Straße brannte. Hier musste die Feuerwehr nicht eingreifen, Passanten gelang es, das Feuer mit Wasser aus einer Flasche zu löschen.

Den bei den beiden Bränden entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer