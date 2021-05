Burgwedel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgwedel sinkt stetig weiter ab. Für Montag meldete das zuständige Gesundheitsamt der Region für die Stadt einen Wert von 33,8, das ist der niedrigste in der gesamten Region Hannover. Mit 190,3 hat Springe die höchste Zahl an Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Ebenfalls besonders niedrig ist die Inzidenz in der Nachbarkommune Isernhagen. Dort beträgt sie derzeit 36,4. Als Durchschnittswert für die Region meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 101,8.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 536 Burgwedeler mit dem Coronavirus angesteckt. 13 sind gestorben. Aktuell sind 33 Personen in der Stadt mit Covid-19 infiziert.

Von Thomas Oberdorfer