Großburgwedel

Schon seit fast zwei Jahren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten Lebensbereichen Pflicht – die Maske hat die Kommunikation miteinander seitdem verändert. Was früher nonverbal funktionierte, muss nun mit Worten kommuniziert werden. Auch ein freundliches Lächeln ist unter der Maske nicht sichtbar. Wir haben fünf Burgwedeler gebeten, die Bedeckung ausnahmsweise einmal abzunehmen.

Verständigungsprobleme mit Kunden

„Ich glaube, dass weniger gelächelt wird“: Sebastian Georgi, Inhaber der Burg-Apotheke, hat sich das Lächeln unter der Maske abgewöhnt. Quelle: Inga Schönfeldt

Die Maskenpflicht hat die Kommunikation zwischen Verkäufern und Kunden verändert. Diese Erfahrung hat Apotheker Sebastian Georgi gemacht. „Wer verkaufen will, muss lächeln, heißt ein Sprichwort“, sagt der 47-Jährige. „Das Lächeln habe ich mir an mancher Stelle abgewöhnt, weil es nur schwer rüberkommt.“ Georgi versucht stattdessen, häufiger mal ein paar freundliche Worte mehr zu sagen.

Für seine Klientel und die Mitarbeiter in der Burg-Apotheke sei die Maskenpflicht auch in praktischer Hinsicht eine Herausforderung. „Ich spreche doppelt so laut und ertappe mich dabei, dass ich den Kopf schon etwas zur Seite neige, um mein Gegenüber besser zu verstehen.“ Denn die Spuckschutzwände am Verkaufstresen dämpfen alle Geräusche zusätzlich. Da er manche Dinge wiederholen muss, dauert die Beratung oft länger, erklärt Georgi. Trotz aller Widrigkeiten ist er dankbar, dass die Maske zusammen mit der Impfung einen hohen Schutz vor einer Corona-Infektion bietet.

Lange Gespräche fehlen

„Statt zu lächeln reden wir ein bisschen mehr“: Ingrid Scholz arbeitet als Ehrenamtliche in der Sozialboutique Edelkreis Burgwedel. Quelle: Inga Schönfeldt

Ingrid Scholz engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Sozialboutique Edelkreis. Jeden Sonnabend berät sie Menschen, die sich nach gebrauchten Büchern, Kleidung und Dekoration umsehen. Dass sie mehrere Stunden ohne Pause die Maske tragen muss, stört sie nicht. „Ich habe mich daran gewöhnt und komme gut damit klar“, sagt Scholz.

Einen Unterschied zu der Zeit vor Corona merkt sie dennoch: Viele Kunden stöbern nicht so ausgiebig wie sonst. „Früher sind sie länger geblieben, weil wir Kaffee ausschenken durften“, erzählt die 60-Jährige. „Da entwickelten sich sehr nette Gespräche. Das fehlt natürlich sehr.“ Auf die Zeit, wenn sie und ihre ehrenamtlichen Kollegen die Maske im Laden absetzen und wieder Kaffee servieren dürfen, freut sie sich daher sehr. „Dann jubeln wir.“

Mehr Blickkontakt als früher

Mit Beginn der Pandemie hat sich die Fremdsprachenkorrespondentin Christine Pieper entschieden, sich gesellschaftlich zu engagieren. Nun arbeitet sie als Minijobberin im DRK-Testzentrum und ehrenamtlich als Impfhelferin. Quelle: Inga Schönfeldt

Seit mittlerweile zehn Monaten arbeitet Christine Pieper im Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Großburgwedel. Zusätzlich zur Maske muss sie während ihrer Schichten auch noch ein Visier, einen Kittel und Handschuhe tragen. „Da kommt man nach ein paar Stunden schon an seine Grenzen“, sagt sie.

Doch die Anstrengung versucht sie sich nicht anmerken zu lassen – auch unter der Maske lächelt sie. „An der Stimme hört man es“, sagt Pieper. Daneben suche sie immer Blickkontakt. Trotzdem schafft die Schutzkleidung eine Barriere. „Wir haben viele Stammkunden. Wenn ich sie im Ort sehe, grüße ich freundlich, aber sie schauen mich dann immer ganz verwundert an“, hat sie festgestellt.

„Wir verstecken uns unter der Maske“

Georgios Sdrou setzt in seinem Restaurant freiwillig auf 2G-plus, damit er die Räume zu 100 Prozent auslasten darf. Quelle: Inga Schönfeldt

Den Gastronomen Georgios Sdrou schränkt die Maskenpflicht sehr ein. „Wir sind Gastgeber, aber wir verstecken uns gezwungenermaßen unter der Maske“, sagt Sdrou. „Die Freude, die man hat, kann man nicht zeigen.“ Seit 17 Jahren betreibt er das Restaurant Filia in Großburgwedel. „Filia bedeutet Freundschaft auf Griechisch. Momentan kann man die Freundschaft aber nicht ausleben.“ In der Küche, bei der Bewirtung und der Begrüßung der Gäste – nirgendwo kann er die Maske abnehmen. „Man ist viel in Bewegung und in der Küche ist es sehr warm“, sagt der 47-Jährige. „Es ist nicht angenehm.“

Doch die Maske ist nicht das einzige Problem. Steigende Lebensmittelpreise, teure Investitionen in Hygienemaßnahmen und fehlendes Personal bereiten im Sorgen. Auch die Gäste seien verunsichert. „Alle haben im Hinterkopf, wer sitzt neben mir“, sagt Sdrou. „Das Lockere und Gesellige fehlt komplett.“ Seine Gäste würden längst nicht mehr so lange verweilen. „Das Essen hat nur noch den Zweck der Nahrungsaufnahme.“ Sdrou versucht trotzdem, gute Stimmung zu verbreiten. „Wir geben uns die größte Mühe, die Gäste glücklich zu machen.“

Lustige Situationen entstehen

Für die Weinverkostung und um einen Kaffee zu trinken dürfen die Kunden die Maske im Laden von Corinna Möller abnehmen. Quelle: Inga Schönfeldt

„Es können auch lustige Situationen durch die Maske entstehen“, sagt Corinna Möller. Die 44-Jährige ist seit Sommer vergangenen Jahres Inhaberin des Weinhandels „wein & sie“ an der Von-Alten-Straße. „Manchmal muss man zwei- oder dreimal nachfragen, weil alles schwerer zu verstehen ist.“

Die Unternehmerin sieht die Dinge aber lieber positiv – sie brennt für ihren Beruf. „Ich mache so was Schönes. Die Maske ist da nicht so schlimm, finde ich.“ Auf ihren Mund-Nasen-Schutz werde sie sogar regelmäßig angesprochen. Denn dieser ist mit einem Logo eines Weinhändlers verziert. Doch auch sie freut sich schon, wenn die Maske und andere Hygieneschutzmaßnahmen irgendwann nicht mehr notwendig sind. Denn viele Veranstaltungen mit Sommeliers und Weinbauern musste sie aufgrund der sich ändernden Regeln schon absagen. Immerhin darf sie weiter Wein zur Verköstigung in ihrem Laden ausschenken.

Von Inga Schönfeldt