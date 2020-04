Großburgwedel

Viele Einzelhändler in Großburgwedel dürfen wieder öffnen. Drei Geschäftsfrauen aus der Von-Alten-Straße haben sich am Wochenende darauf vorbereitet, um ihre Kunden und Mitarbeiter mitten in der Corona-Krise möglichst effektiv zu schützen.

Sicherheit für Kunden und Verkäufer wird großgeschrieben

Eines ist klar: Shoppen nach dem Shutdown ist etwas Besonderes und gleichzeitig völlig anders als gewohnt. Denn die Gesundheit der Kunden und Verkäufer steht an erster Stelle. Sonnabendmittag in Karin’s Schmucklädchen: Inhaberin Kristin Kurz schraubt den dritten und letzten Spuckschutz aus Holzrahmen und Plexiglas zusammen. Zwei hängen bereits über dem Tresen. „Es ist schön, dass wir jetzt wieder regulär öffnen können“, sagt sie. Für die Wiedereröffnung ist sie gut vorbereitet: „Alle Mitarbeiter werden mit Mund-Nasen-Schutz bedienen, und es dürfen nur zwei Kunden gleichzeitig in den Laden.“ Auch für die Kunden gilt: Bitte mit Gesichtsmaske.

Wer keine hat, den stattet Kurz mit einer aus, die auch mit nach Hause genommen werden darf. „Unsere Mitarbeiter und Familien haben jetzt während der Kurzarbeit kräftig genäht“, sagt sie. So geht Service in Zeiten von Corona. Schmuck und Uhren können getrost anprobiert werden, denn sie werden – wie übrigens auch schon vor der Pandemie – direkt im Anschluss gereinigt und desinfiziert. Während der Schließung – Reparaturen wie Batteriewechsel waren an der Ladentür erlaubt – hatte Kurz ihren Online-Shop und ihre Facebook-Präsenz weiter ausgebaut. „Aber Schmuckkauf ist doch eher etwas Persönliches.“

Ilona Neumann klebt die Hygieneverordnung in eine ihrer Umkleidekabinen. Quelle: Sandra Köhler

Die persönliche Beratung ist es, die Kunden auch bei Ilona Neumann schätzen. Bei der Inhaberin von iN Fashion, einem Fachgeschäft für Damenbekleidung, ist Sicherheit beim Einkaufen oberstes Gebot. An der Eingangstür, auf dem Tresen und in den Umkleidekabinen hat sie die Hygieneverordnung ausgehängt. Eine Plexiglasscheibe im Kassenbereich wird Personal und Käufer trennen. Auch hier ist Mundschutz angesagt und die Anzahl der Personen gering, die auf einmal in den Laden dürfen. Damit es mit den Abständen auch wirklich passt, können nur die beiden äußeren Umkleidekabinen genutzt werden.

Neumann hatte Bestellungen über ihren Internetshop in den vergangenen Wochen persönlich ausgeliefert – denn auch die Paketdienste kamen kaum hinterher. „Viele Kunden haben gesagt, sie warten, bis wir wieder geöffnet haben und kaufen nicht woanders, auch wenn es einfacher wäre“, sagt die Geschäftsfrau erfreut. „Hier lebe ich – hier kaufe ich!“: Der neue Slogan der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) scheint auch im Bewusstsein vieler Bürger widerzuspiegeln. Wer Auswahl und fachkundige Beratung vor Ort haben will, der muss genau diese Händler auch unterstützen.

IGK will Geschäfte mit Soforthilfe-Gutschein unterstützen Längst nicht alle Geschäftsleute in Großburgwedel dürfen am Montag wieder öffnen. Hotels bleiben weiterhin geschlossen, Restaurants dürfen lediglich Außer-Haus-Verkauf anbieten. Und auch jene, die wieder öffnen können, spüren die vergangenen Wochen schmerzlich. „Wir wollen etwas anbieten, was den Geschäften direkt hilft“, sagt Klaus-Jürgen Bierbaum, Vize-Vorsitzender der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK). Das Ergebnis: der sogenannte Soforthilfe-Gutschein „burgwedel-hilft.de“. Diesen gibt es wie den neu aufgelegten City-Gutschein im Wert ab 20 Euro aufwärts. Im Gegensatz zum City- kann der Soforthilfe-Gutschein nur in einem speziellen Geschäft eingelöst werden. In welchem, entscheidet der Käufer beim Erwerb – oder er lässt das Los entscheiden. 80 Prozent des Kaufpreises bekommt das unterstützte Geschäft direkt von der IGK überwiesen –egal, wann der Gutschein später vom Kunden eingelöst wird.. „Das hilft beim Überleben“, ist sich Bierbaum sicher. Die restlichen 20 Prozent wandern in einen Risiko-Fonds. Damit ist garantiert, dass der Gutschein vom Käufer bis zum 30. Juni 2021 in voller Höhe eingelöst werden kann. Auch wenn es das ursprünglich ausgewählte Geschäft dann im schlimmsten Fall nicht mehr geben sollte. Dann kann der Gutschein Bierbaum zufolge in einem anderen teilnehmenden Geschäft eingelöst werden. Im Idealfall schafffen es alle teilnehmenden Geschäfte durch die Corona-Krise –dann bekommen die Läden die restlichen 20 Prozent von der IGK ausgezahlt. Bierbaum will den Soforthilfe-Gutschein auch bei großen und überregional agierenden Firmen, die in Burgwedel vertreten sind, anbieten. „Diese könnten ihren Mitarbeitern damit ein Sachgeschenk machen, das bis zu 44 Euro im Monat steuerfrei ist. Und würden gleichzeitig Solidarität mit den örtlichen Geschäften zeigen.“ In der IGK sind 90 Betriebe organisiert. Wer sich für einen Gutschein interessiert, kann sich bei Klaus-Jürgen Bierbaum unter der Telefonnummer (05139) 970 41 10 melden.

„Jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn wir nur noch online einkaufen können. Und das wäre schrecklich“: Diese Aussage einer Kundin am Telefon hat Simone Heiden von der Parfümerie Caprice, einer Filiale von etwa 100 HC-Parfümerien, nachhaltig beeindruckt.„Ich habe während der letzten Zeit über die zentrale Telefon-Hotline auch mit vielen Leuten aus Burgwedel gesprochen. Die waren alle ganz froh, jemanden Bekanntes zu hören.“ Auch wenn die Hotline weiter geschaltet bleibt – es gebe viele Kunden, die zur Risikogruppe gehörten oder in Seniorenheimen lebten, öffnet auch Caprice wieder regulär. „Was wir verkaufen, sind auch Lebensmittel für die Seele“, ist Heiden überzeugt.

Auch wenn noch nicht alle Lieferketten wie gewohnt funktionieren: „Das Lager ist gut gefüllt.“ Die Schutzscheiben für den Kassenbereich waren am Sonnabend noch unterwegs. „Die kommen für alle HC Parfümerien aus Belgien,“ sagte Heiden. Sie sei zuversichtlich, dass diese zügig eintreffen würden. Desinfektionsspender an der Ladentür, nur wenige Kunden im Laden: Auch sie tut alles, um das Einkaufserlebnis zu einem Genuss ohne Reue werden zu lassen. „Deshalb können wir gerade auch kein Makeup oder Creme auftragen“, bittet sie um Verständnis.

Am Eingang der Parfümerie Caprice hat Simone Heiden einen Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Quelle: Sandra Köhler

Alle drei Geschäftsfrauen sind sich sicher: Wer kleine Läden in seiner Nähe besucht, könne sich sicher sein, dass dort alles getan werde, um die Sicherheitsauflagen zu erfüllen. „Es wäre schön, wenn jetzt nicht alle in die City nach Hannover strömen. Das Schlimmste, was geschehen kann, ist, dass die Fallzahlen dann wieder ansteigen und die Läden eventuell noch mal geschlossen werden müssten“, sagt iN-Fashion-Chefin Neumann.

Von Sandra Köhler