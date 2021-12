Großburgwedel

Sie ist nicht zu übersehen, die lange Warteschlange, die sich am Mittwoch schon um kurz nach 10 Uhr um das ehemalige Autohaus Stietenroth in Großburgwedel zieht. Im seit Jahren leerstehenden Gebäude ist jetzt wieder Betrieb: Dort gibt es Impfungen gegen das Coronavirus. Das mobile Impfteam der Region Hannover ist vor Ort. Auch am Donnerstag, 2., und Freitag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr kann sich jeder dort ohne vorherige Anmeldung seine Zweit- oder Drittimpfung geben lassen. Trotz unangenehmem Wind und Regenschauern ist die Nachfrage am ersten Tag immens groß. „Wir waren um 8 Uhr hier, die ersten Impfwilligen kamen um halb neun“, sagt Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker.

Evelin Zappel (links) und Kristine Weidemann freuen sich über die Gelegenheit, schnell eine Booster-Impfung zu bekommen. Quelle: Sandra Köhler

Mit dicken Socken zur Booster-Impfung

Ohne Termin, einfach anstellen und geimpft wieder nach Hause fahren – diese Möglichkeit hat auch Evelin Zappel und Kristine Weidemann aus Kleinburgwedel zum Autohaus geführt. Gegen die Kälte gut ausstaffiert mit Winterstiefeln, Wollsocken und dicken Jacken warten sie, bis sie an der Reihe sind. „Im Rucksack sind auch noch Handschuhe, falls es länger dauert“, sagt Weidemann. Doch es geht zügig vorwärts. „Um zwanzig vor Zehn sind wir gekommen und standen um die Ecke zum Parkplatz“, sagt Zappel. Eine gute halbe Stunde später haben sie die Eingangstür fast erreicht.

Beide hoffen auf einen Booster. Mit welchem Impfstoff? „Wir nehmen, was es gibt“, sind sie sich einig. Zwar hatten die Seniorinnen bereits Termine für ihre Impfungen beim Hausarzt vereinbart. Aber die sind erst im Februar und März. „Also haben wir gedacht, wir probieren es heute hier.“ Und es sieht gut aus. 300 bis 400 Impfungen können an diesem Tag vorgenommen werden – mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna.

„Alle Erwachsenen sollten sich impfen lassen, um die Kinder zu schützen, die noch nicht geimpft werden können“, ist Heike Bruns überzeugt. Quelle: Sandra Köhler

Stadt Burgwedel war schon lange um das Impfteam bemüht

Etwas weiter hinten in der Schlange wartet Heike Bruns. Sie ist etwa zehn Minuten nach Kleinburgwedelerinnen gekommen und will sich ebenfalls boostern lassen. „Es ist schön, dass das noch vor Weihnachten klappt“, sagt sie. Denn da will die Familie zusammenkommen. „Und es sind auch Kinder dabei, die noch nicht geimpft werden können. Jeder Erwachsene sollte sich impfen lassen, um die Kinder zu schützen“, meint Bruns. Zur Erstimpfung hatte sie Astrazeneca erhalten, zur Zweitimpfung Biontech. „Egal, was es heute wird, ich fühle mich gut geschützt“, sagt sie durch ihre FFP2-Maske.

Um ein niedrigschwelliges Impfangebot habe sich die Stadt Burgwedel bereits seit Längerem bemüht, sagt Ordnungsamtschefin Stroker. Aber eine passende Örtlichkeit zu finden sei schwierig gewesen. Schulen waren ausgeschlossen, Überlegungen zielten auf den Amtshof. „Es ist ein absoluter Glücksfall für Burgwedel, dass Herr Woost sofort zugesagt hat“, sagt Stroker. Beim Geschäftsführer der Antares-Apotheke Niedersachsen, der das ehemalige Burgwedeler Autohaus inzwischen gemietet hat, um dort ein Pharmaziezentrum einzurichten, stieß sie mit ihrer Anfrage auf offene Ohren.

Ordungsamtsleiterin Andrea Stroker (rechts) ist stolz auf ihr Team, zu dem auch Michaela Greit gehört. Quelle: Sandra Köhler

Impfungen auch für die kommende Woche geplant

„Wir müssen impfen, soviel es geht“, ist der approbierte Apotheker überzeugt. „Wenn wir da solche Synergien nicht nutzen, machen wir etwas falsch. Nicht hätte, müsste, sollte – machen ist angesagt.“ Und so hat sein Team zusammen mit den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes und des Betriebshofes die leerstehende Immobilie binnen zwei Tagen in ein voll funktionsfähiges Impfzentrum verwandelt.

„Das Gebäude ist absolut perfekt. Gut zu erreichen, es gibt einen Parkplatz, und die Leute können sich beim Warten auch unterstellen“, sagt Stroker begeistert und lobt ihre Mitarbeiterin. Auch künftig solle dort geimpft werden. „Wann genau das Impfteam in der nächsten Woche kommt, erfahren wir noch.“ Dies werde dann auf der Internetseite www.burgwedel.de bekanntgegeben. Am Sonntag, 5. Dezember, wird in Burgwedel aber ohnehin schon wieder geimpft – dann im Rathaus in Kooperation mit dem DRK. Alle Termine waren binnen kürzester Zeit vergriffen.

Am ehemaligen Autohaus Stietenroth in Großburgwedel warten zahlreiche Menschen auf ihre Impfung. Quelle: Sandra Köhler

Von Sandra Köhler