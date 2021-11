Burgwedel

In den vergangenen Wochen sind die Inzidenzwerte wieder deutlich gestiegen. So auch in Burgwedel. Die Region Hannover vermeldet für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 82 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Aktuell sind 34 Personen mit Covid-19 infiziert, darunter auch acht Schüler. Die Region spricht allerdings von einem diffusen Ausbruchsgeschehen, denn die infizierten Schüler verteilen sich derzeit auf fünf verschiedene Schulen. „Wir vermuten, dass die Ansteckung im Familienkreis stattfindet“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Inzidenz ist nicht mehr der einzige Faktor

Aktuell seien die Inzidenzwerte in Burgwedel relativ konstant. Von Dienstag, 12. Oktober, auf Dienstag, 19. Oktober, sei die Sieben-Tage-Inzidenz von 14,5 auf 67,5 angestiegen. Diese Schwankungen seien in Städten oder Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerzahl allerdings normal, sagt Borschel. Die Inzidenz in Burgwedel liegt aktuell knapp über der der gesamten Region, die 81,9 vermeldet. Die ist allerdings nicht mehr der einzige Faktor für die Verschärfung oder Lockerung der Corona-Auflagen. Auch die sogenannte Hospitalisierung und der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen werden mitberücksichtigt.

Bei Fragen können sich Interessierte an das Infotelefon des Gesundheitsamtes der Region Hannover unter (05 11) 61 64 34 34 oder an die Infohotline des Landesgesundheitsamtes unter (05 11) 3 00 34 34 wenden. Beide Telefonnummern sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Von Leona Passgang