Burgwedel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgwedel sinkt: Für Dienstag meldete das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover einen Wert von 91,6. Es ist eine der niedrigsten Inzidenzen in der gesamten Region. Lediglich Barsinghausen und Pattensen weisen mit 88,6 und 86,5 noch bessere Werte auf. Die höchste Inzidenz wird für Seelze angegeben. Sie beträgt 224,7. Für die gesamte Region Hannover nennt das Land Niedersachsen eine Inzidenz von 155. Für eventuelle Öffnungsschritte oder Schließungen ist ausschließlich der Wert für die gesamte Region und nicht der für eine einzelne Kommune ausschlaggebend.

Aktuell sind in Burgwedel 40 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich 505 Burgwedelerinnen und Burgwedeler mit Covid-19 angesteckt. Elf Personen sind in der Stadt bislang an oder mit dem Virus gestorben.

Von Thomas Oberdorfer