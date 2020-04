Burgwedel

Wer bietet Hilfe an? Wo finde ich diese, wenn ich sie für den Einkauf, das Gassigehen mit meinem Hund oder für anderes benötige? Wer kann mir eine behelfsmäßige Mund-und-Nasenmaske nähen? Wer telefoniert mit mir, wenn ich einfach jemanden zum Reden brauche? Diese und andere Fragen gehören in Zeiten der Corona-Pandemie mittlerweile zum Alltag vieler Menschen. Auch am Corona-Bürgertelefon der Stadt Burgwedel wird immer wieder einmal nach Unterstützung gefragt. Um schnell und auch am Wochenende eine Auskunft geben zu können, hat sich die Verwaltung der Stadt Burgwedel entschlossen, dafür auf ihrer Homepage eine interaktive Karte zu gestalten.

Bürgermeister: Bitte Hilfe auch in Anspruch nehmen

Auf www.burgwedel.de können sich alle Freiwilligen, die kostenlose Hilfe anbieten, in ein Kontaktformular eintragen und werden dann auf einer interaktiven Karte veröffentlicht. So ist es für alle Hilfesuchenden jederzeit möglich zu sehen, wer in ihrer Nähe welche Hilfe anbietet und wie diese in Anspruch genommen werden kann. Bürgermeister Axel Düker bedankt sich bei allen, die sich an der Unterstützung beteiligen. Er bittet aber auch alle, die den Corona-Risikogruppen angehören, sich wirklich helfen zu lassen.

Von Frank Walter