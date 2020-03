Burgwedel

Aus Sorge vor der Verbreitung des Coronavirus sind die Kindertagesstätten in der Stadt Burgwedel seit dem 16. März geschlossen. Auch Tagespflegepersonen können ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Nur eine Notbetreuung ist gesichert. Die Grundlage dafür bildet die Allgemeinverfügung der Region Hannover. Nun hat die Stadt Burgwedel angekündigt, dass sie für April auf die Betreuungsgebühren und den Essensbeitrag verzichten wird. Das betrifft auch weitere Einrichtungen im Stadtgebiet.

Der April ist für alle beitragsfrei

Bis Sonnabend, 18. April, bleiben die Kitas auf jeden Fall dicht, das ist durch die Allgemeinverfügung der Region Hannover amtlich. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. „Das soll nach Ostern bewertet werden“, sagt die Erste Stadträtin Christiane Concilio. Damit Familien, die ihre Kinder aufgrund der zur Bekämpfung der Pandemie angeordneten Schließungen zurzeit anderweitig betreuen müssen, nicht auch noch in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, müssen sie die Kita-Gebühren für April nicht zahlen. Darauf haben sich Bürgermeister Axel Düker und Vertreter des Rates der Stadt Burgwedel verständigt.

Um „zum Teil enstehende wirtschaftliche Auswirkungen für die Familien zu berücksichtigen und mögliche Härtefälle zu vermeiden“, setzen die Politik und Verwaltung auf ein unkompliziertes Verfahren, das von der festgeschriebenen Regelung in der kommunalen Benutzungs- und Gebührensatzung abweicht. Sowohl die Betreuungsgebühren als auch die Essensbeiträge für April werden von vornherein nicht erhoben. Für alle, die eine Abbuchungserlaubnis erteilt haben, bedeutet das, dass für April keine Abbuchung erfolgt. Wer selbst überweist, muss dies im April nicht tun.

Rat spricht am 7. Mai über ergänzende Regelungen

Gleiches gilt laut Concilio für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Pestalozzi-Stiftung, der evangelisch-lutherischen Kirche in Burgwedel sowie für die Betreuung bei Tagespflegepersonen und in Horten. Dieses Prozedere dürfte nicht nur die Eltern, sondern auch die Verwaltung entlasten. Denn eigentlich sieht die Benutzungs- und Gebührensatzung vor, dass „bei Einstellung des Betriebs ab dem elfte Tag die halbe und ab dem 21. Tag die volle Gebühr auf Antrag erstattet wird“. Es handele sich bei der aktuellen Regelung um eine pauschale Lösung, bei der die Schließungen im März mit Blick auf den jetzigen Stand bereits berücksichtigt seien, sagt Concilio.

Da nicht absehbar ist, wie lange die Schließungen noch anhalten werden oder ob es vielleicht zu erneuten Schließungen kommt, werden die Ratspolitiker sich in ihrer für Donnerstag, 7. Mai, geplanten Sitzung mit sogenannten ergänzenden Regelungen zu „Schließungen aufgrund von Weisungen Dritter“ beraten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler