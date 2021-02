Wettmar

„Ich hätte gern Lutschpastillen, die ich mir ins Auto legen kann“, sagt eine junge Frau in der Birken-Apotheke zu Apothekerin Antje Caruso. „Einmal Proteinpulver und ein ABC-Pflaster“, wünscht ein älterer Kunde. Eine junge Mutter kauft eine Packung Pantoprazol. Der nächste Kunde benötigt Ibuflam-Tabletten. Eine ältere Dame, die danach an den Verkaufstresen tritt, möchte einen Gutschein für FFP2-Masken einlösen. Der Kundenstrom reißt kaum ab an diesem Nachmittag.

Längere Gespräche mit Stammkunden sind deshalb selten geworden in der Birken-Apotheke. „Dabei sollte die Apotheke doch eigentlich ein Raum für soziale Kontakte sein“, sagt Inhaberin Antje Caruso. Bei Helge Trapp macht sie eine Ausnahme. Mit dem TÜV-Nord-Mitarbeiter hält sie einen Schnack darüber, wie es ihm und der Welt in der Zeit des Lockdowns geht. „Die Menschen, die mit ihren Autos zu uns kommen, bringen oft ihre Kinder mit“, erzählt er. „Die sind richtig froh, dass sie mit den Kindern mal etwas machen können.“ Er kauft ein Nahrungsergänzungs-Präparat. „Das brauche ich, wenn ich wieder anfange zu laufen“, sagt er.

Ein seltenes Bild: Mit dem Kunden Helge Trapp hält Apothekerin Antje Caruso einen kurzen Plausch. Quelle: Gabriele Gerner

Manche vermeiden Arztbesuche aus Angst vor Ansteckung

„Solche Produkte werden verstärkt seit Aufkommen der Pandemie nachgefragt“, sagt Caruso. „Die Menschen wollen ihr Immunsystem stärken.“ Sie bemerke auch weniger Grippeinfekte unter ihren Kunden als früher. „Die Abstandsregeln machen sich bemerkbar“, sagt Caruso, die vor 13 Jahren die Apotheke von ihrer Mutter übernommen hat. „Aber wenn jemand mit einer Erkältung zu uns kommt, dann häufig zu spät“, sagt sie. „Mir scheint, als würden manche Leute mit Husten und Fieber den Arztbesuch meiden, weil sie Angst vor einem Corona-Test haben“, sagt die Pharmazeutin.

Eine Kundengruppe, die ihr Sorgen bereitet, sind die Diabeteserkrankten, die nun seltener zum Arzt gingen, weil sie vielleicht Angst vor einer Corona-Ansteckung hätten. „Manche von ihnen haben schlechte Werte, weil sie seltener kontrolliert werden.“ Insgesamt fehle vielen Menschen die Bewegung seit dem Beginn der Pandemie. „Das ist ganz schlecht für die Gesundheit“, warnt die Apothekerin.

Seit Corona: Unstete Kundenströme und Onlineshop

Zwei Dinge hätten sich für sie und ihr zwölfköpfiges Team geändert seit Beginn der Corona-Pandemie, berichtet die 51-Jährige. Das eine: „Die Kundenströme sind absolut nicht mehr vorhersehbar“, sagt Caruso. Vermutlich sei der Tag für die meisten Kunden etwas entzerrter, seit diese im Homeoffice arbeiteten. „Das macht die Planung für uns jedoch ganz schwierig“, sagt die Apotheken-Chefin. Außerdem hat sie einen Online-Shops für ihre Apotheke aufgebaut.

Seit Dezember können ihre Kunden per Mausklick Produkte bei der Apotheke bestellen und nach Hause liefern lassen. „Oft bestellen die Kinder hier etwas für ihre Eltern, die in Wettmar wohnen“, weiß sie. Aber auch das Onlinegeschäft sei nicht vorhersehbar. „An manchen Tagen haben meine Boten ein Dutzend Lieferungen, an manchen Tagen keine einzige.“ So bleibt ihr nichts anderes übrig, als flexibel auf die Kundenwünsche zu reagieren.

Die pharmazeutisch-technische Assistentin Wajma Mahmoodzada bedient eine Kundin in der Birken-Apotheke in Wettmar. Quelle: Gabriele Gerner

Wartende Kunden werden auch vor der Tür bedient

Flexibel bleibt Caruso auch, wenn sich eine lange Warteschlange an Kunden vor dem Eingangsbereich bildet, weil wegen der Abstandsregeln nicht mehr als zwei Kunden die Apotheke betreten dürfen. Dann geht sie oder eine ihrer Mitarbeiterinnen hinaus und bedient die Kunden an der frischen Luft. „Es ist ein bisschen schade, dass die Kunden, die nun räumlich getrennt von den anderen Kunden sind, nicht mehr mitbekommen, weshalb die Bestellung des Vordermanns etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt“, bedauert sie.

Antje Caruso, Inhaberin der Birken-Apotheke in Wettmar, freut sich über jeden Kunden, der persönlich in ihre Apotheke kommt. Quelle: Gabriele Gerner

Auch Onlinekunden sollen anrufen

Mal lässt sich eine runde Packung mit Eiweißpulver schwer einscannen, mal sucht eine Kundin eine bestimmte Creme mit Vitamin K, mal benötigt ein Kunde eine bestimmte Tinktur, die extra angerührt werden muss – all dies braucht Zeit, aber all dies macht Caruso gern. „Ich bin froh über jeden Kunden, der persönlich in unsere Apotheke kommt“, sagt sie. Denn das Digitale könne so vieles nicht ersetzen. „Auch die Onlinekunden sollen uns bitte im Zweifel anrufen“, wünscht sie sich. „Erst im persönlichen Gespräch kann man oft herausfinden, was ein Kunde wirklich braucht.“

Antje Caruso berät Kundinnen, die eine Creme suchen. Quelle: Gabriele Gerner

Drei Wochen Urlaub in zehn Jahren

Ob die Apotheken in ihrer jetzigen Form überleben werden, vermag die Geschäftsfrau nicht zu prognostizieren. Zu viele Geschäftsaufgaben unter Kollegen habe sie schon beobachtet. Klagen will sie nicht, aber sie verschweigt auch nicht, dass die Zahl der Kunden seit zwei Jahren stark zurückgegangen ist. Zuerst seien der Birken-Apotheke durch lange Baumaßnahmen mitsamt Straßensperrungen die Kunden weggebrochen, und dann kam Corona. Da sei die Zahl der Kunden immerhin auf dem gleichen Niveau geblieben. „Ich kann nur versuchen, mit dem Onlineshop zum Überleben meiner Apotheke beizutragen“, sagt Caruso. Welch ein Kraftakt dies ist, zeigt ein Blick in die Urlaubsstatistik der Inhaberin: „In den letzten zehn Jahren ich drei Wochen Urlaub gehabt.“

Von Gabriele Gerner