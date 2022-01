Burgwedel

In Burgwedel können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das ist mit oder ohne Termin möglich (Stand: 5. Januar).

Burg-Apotheke: Das DRK bietet nicht mehr im Amtshof, sondern im ehemaligen Ernstings-Family-Laden an der Hannoverschen Straße Corona-Tests an. Die Burg-Apotheke hat sich dort in den Räumen erweitert. Tests sind montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Termine gibt es grundsätzlich online auf book.drk-hannover.de. Das DRK weist darauf hin, dass jeder auch spontan vorbeikommen darf.

Von-Alten-Straße: An der Von-Alten-Straße 3 hat auch ein Schnelltestzentrum eröffnet. Dort werden Tests durch das Schaufenster und ohne Anmeldung angeboten. Testen lassen können sich Burgwedelerinnen und Burgwedeler dort täglich montags bis freitags von 7.30 bis 12 und von 17 bis 20 Uhr. Am Wochenende hat das Testzentrum von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Ikea: Vor dem Ikea-Möbelhaus an der Isernhägener Straße in Großburgwedel gibt es wieder ein Corona-Schnelltestzentrum. Betreiber Mactest öffnet dieses montags bis sonnabends von 8 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Jeder kann ohne Termin vorbeikommen.

Berkhopstraße: In der Privatpraxis für Psychotherapie und Coaching, Berkhopstraße 3 in Großburgwedel, befindet sich ebenfalls ein Testzentrum. Es öffnet wie folgt: montags bis freitags von 9 bis 13 und von 13.30 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 19 Uhr.

Drive-in-Testzentren: Das Corona-Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz des Fuhrberger Frischmarktes öffnet werktags von 5.30 bis 9.45 Uhr und von 15 bis 17.45 Uhr, auf dem Schützenplatz in Großburgwedel von 15 bis 18.15 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag sind bei beiden Zentren Tests von 9 bis 12.45 Uhr möglich. Termine können online auf burgwedel.buerger-schnelltest.de gebucht werden. Man kann aber auch ohne Termin und Auto kommen.

Von Carina Bahl