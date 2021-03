Großburgwedel

Der große Ansturm ist am Montag ausgeblieben: Punkt 12 Uhr öffnete erstmals die neue Corona-Teststation in der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) in Großburgwedel. Acht Bürger warteten zum Start an der Gartenstraße 10. Die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatten das Testzentrum in der vergangenen Woche eingerichtet, um Burgwedelern wöchentlich einen kostenlosen Corona-Test zu ermöglichen.

Lob für das neue Testzentrum

Bettina Kamieth war eine der ersten Getesteten am Montag. Sie sei sehr dankbar für das neue Angebot, sagte sie. „Ich sehe später mein kleines Enkelkind und will sicher sein, es nicht anzustecken.“ Zudem treffe sie regelmäßig auch auf ältere Familienangehörige, bei denen sie ganz besonders vorsichtig sein wolle. „Die sind nämlich noch nicht geimpft.“

Auch Bärbel Sander wartete vor der noch geschlossenen Tür. Die 79-Jährige wollte sich bereits in der Burg-Apotheke testen lassen. „Doch da sind alle Termine bis Ende des Monats ausgebucht.“ Der Corona-Test gebe ihr mehr Sicherheit, meinte sie. Genauso sah es auch Inge Hammer, die sich ebenfalls auf den Weg zur SBS gemacht hatte. „Das negative Ergebnis beruhigt mich“, sagte die 79-Jährige, die aktuell noch auf ihren Impftermin wartet.

25 bis 30 Schnelltests pro Stunde

Matthias Thäle, Regionalleiter Nord beim DRK, berichtete von einem reibungslosen Auftakt. 25 bis 30 Personen pro Stunde seien am Montag getestet worden. „Die Premiere war ein Erfolg“, lautete die Bilanz des 39-Jährigen. Dank eines inzwischen eingerichteten dritten Testplatzes seien die Kapazitäten auch noch einmal erhöht worden.

Das Corona-Schnelltestzentrum, Gartenstraße 10, in Großburgwedel öffnet montags bis freitags jeweils von 12 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier