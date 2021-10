Burgwedel

Noch an diesem Wochenende können sich alle Burgwedeler und Auswärtige kostenfrei im DRK-Container an der Fuhrberger Straße auf das Coronavirus testen lassen – ab Montag, 11. Oktober, entfallen die kostenlosen Bürgertests. Wer keine Berechtigung nachweisen kann, muss nach Aussage von Matthias Thäle, Regionalleiter Nord beim DRK, pro Test 15 Euro zahlen.

Seinen Angaben zufolge geht die Nachfrage nach den Tests bereits seit Längerem zurück. „Wer im Moment zu uns kommt, wartet meist noch auf den vollständigen Impfschutz nach der zweiten Spritze“, sagt er. Doch je mehr Menschen sich immunisieren lassen, desto kleiner werde auch diese Gruppe. Zu denjenigen, die regelmäßig einen Abstrich am Rathaus machen lassen, gehört Turhan Kaan aus Oldhorst. „Ich bin froh, dass es die Möglichkeit hier gibt“, sagt der Berufsschüler. Er benötigt das Testergebnis für die Schule und für das Fußballtraining. „Dann weiß ich, dass ich niemanden anstecke“, sagt er und fügt hinzu, dass er auch ab Montag, 11. Oktober, das Angebot nutzen werde.

DRK ändert die Öffnungszeiten vorerst nicht

Vorerst, sagt Thäle, öffnet die Teststation wie bisher montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr, an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr. Da die Getesteten 20 Minuten auf das Ergebnis warten müssten, gebe es jeweils um 16.40 Uhr den letzten Abstrich. Unklar sei derzeit, wie sich die Nachfrage entwickele, so Thäle. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate hätten gezeigt, dass immer weniger Menschen das Angebot nutzten. „Deshalb entscheiden wir von Woche zu Woche, wie wir öffnen werden“, kündigt Thäle an. Wie bisher können Interessierte online einen Termin buchen, sie erhalten auch weiterhin das Ergebnis auf Papier oder digital.

Kostenfrei bleiben die Tests bis Jahresende für Jugendliche unter 18 Jahren und für Schwangere. Auch im nächsten Jahr, so der aktuelle Stand, müssen Frauen im ersten Drittel der Schwangerschaft, Kinder unter zwölf Jahren, Erwachsene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, Teilnehmer von Corona-Studien und Menschen, die einen negativen Test für das Ende einer Quarantäne brauchen, nichts bezahlen. „Aber“, sagt Thäle, „dafür muss jede und jeder einen entsprechenden Nachweis vorlegen.“

Von Antje Bismark