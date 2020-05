Burgwedel

Viele Menschen suchen während der Corona-Krise nach neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung – auch wenn es nun nach und nach Lockerungen gibt. Weil die meisten Kinder noch nicht wieder in Schulen und Kitas betreut werden und fast sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden, waren die vergangenen Wochen für viele Familien eine echte Herausforderung. „Viele haben für sich den Wald neu entdeckt“, sagt Lucas Kubel. Als Förster der Niedersächsischen Landesforsten mit Dienstsitz in Fuhrberg muss er es wissen. „In den Wäldern rund um Burgwedel haben sich die Besucherzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie verdreifacht“, sagt er. „Ich habe noch nie so viele Menschen im Wald getroffen.“

Besucher rauchen im Wald

Auf der einen Seite freut ihn das neue Interesse. Aber: „Viele der neuen Besucher wissen einfach nicht, wie sie sich im Wald zu verhalten haben“, sagt er. Und der Förster nennt Beispiele. Immer wieder trifft er auf Menschen, die mit brennender Zigarette unterwegs sind. „Und wenn ich sie dann auf das bestehende Rauchverbot in den Wäldern aufmerksam mache, dann sind die meisten überrascht“, berichtet er von seinen Gesprächen. Dabei sei gerade das Rauchen derzeit immens gefährlich. „Der Wald ist knochentrocken. Da haben auch die Regenfälle der vergangenen Tage nur wenig geholfen. Ein Funke kann genügen, um eine Katastrophe auszulösen.“

Revierförster Lucas Kubel überprüft die Neuanpflanzungen: Die Pflanzen leiden unter der Trockenheit der vergangenen Wochen. Da halfen auch die Regenfälle der letzten Tage kaum. Quelle: Thomas Oberdorfer

Bereits mehrere Waldbrände in diesem Jahr

Die ersten Waldbrände hat es in den vergangenen Wochen bereits gegeben. „Zum Glück gingen die glimpflich aus“, sagt Kubel. Der Brand nördlich von Wettmar lag sogar in seinem Revier. Zwei weitere Feuer gab es bei Kirchhorst. Zumindest in zwei Fällen dürften ein Lagerfeuer oder ein Grill die Ursache für die Brände gewesen sein.

Ein weiteres Problem seien geparkte Autos. Oftmals – so Kubels Beobachtungen – stellten Waldbesucher mit ihren Fahrzeugen die Zufahrten in die Wälder einfach zu. „Passiert dann etwas, kommen Rettungswagen oder Fahrzeuge der Feuerwehr nicht zu ihren Einsatzorten.“ Einer seiner Kollegen wurde sogar schon auf einem Grundstück der Revierförsterei zugeparkt. „Als der Kollege wegfahren wollte, hatte ein Waldbesucher seinen Wagen in der Einfahrt abgestellt und war zu einem Spaziergang aufgebrochen“, berichtet der Förster.

Früher waren Besucher besser über den Wald informiert

Und noch etwas ärgert den Revierförster: Hundehalter, die ihre Tiere derzeit im Wald frei laufen lassen. „Von April bis Mitte Juli ist Brut- und Setzzeit. Da gilt eine Leinenpflicht. Aber auch das scheinen viele nicht zu wissen“, sagt er. Und so unterstellt Kubel diesen Personen keinen bösen Willen, sondern vielmehr Unwissenheit. „Noch vor ein paar Jahren waren die Menschen viel häufiger in den Wäldern unterwegs. Da wussten alle, wie sie sich dort zu verhalten haben. Aber dieses Wissen scheint verloren gegangen zu sein.“

Die fünf wichtigsten Regeln für Besuche im Wald Wie sollen sich Besucher im Wald verhalten? Der Fuhrberger Revierförster Lucas Kubel fasst die wichtigsten Regeln zusammen: Durch den Klimawandel steigt die Waldbrandgefahr deutlich an. In Niedersachsen gilt: Rauchen, offenes Feuer und Grillen ist im Wald, in der Heide und in den Mooren von März bis Oktober verboten. Während der Brut- und Setzzeit müssen von April bis Mitte Juli Hunde an der Leine geführt werden. Auch Waldbesucher sollten sich in dieser Zeit besonders rücksichtsvoll verhalten. In Naturschutzgebieten gilt die Leinenpflicht ganzjährig, Waldbesucher dürfen die Wege nicht verlassen. Reiten ist im Wald nur auf festen Wegen gestattet. Gleiches gilt für Radfahren und Mountainbiken. Waldparkplätze und -eingänge bieten bei schönem Wetter oftmals nicht genug Stellmöglichkeiten für die Fahrzeuge der Besucher. Trotzdem dürfen Zufahrten auf keinen Fall zugeparkt werden. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Krankenwagen brauchen Rettungsgassen in den Wald.

Von Thomas Oberdorfer