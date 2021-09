Wettmar

Kunst hilft Kunst: Trotz Corona haben die Organisatoren von Sommerspaziergang Wettmar die Veranstaltung Mitte Juli auf die Beine gestellt. Angesichts der Pandemie gab es jedoch einige Veränderungen und Einschränkungen: Der Sommerspaziergang wurde als Spezialmarkt organisiert. Das bedeutete, dass auf den vier Höfen, wo Kunstgegenstände gezeigt wurden, ein Eintritt von einem Euro pro Person erhoben wurde – und am Ende 2020 Euro zusammenkamen. Das Geld haben die Veranstalter jetzt an die Initiative Coronakünstlerhilfe gespendet.

Weniger Höfe beteiligen sich am Sommerspaziergang

Im vergangenen Jahr musste der Sommerspaziergang in Wettmar wegen der Corona-Krise ausfallen. In diesem Sommer beteiligten sich vier Wettmarer Höfe an der Kunstausstellung unter freien Himmel sowie in den Gebäuden am 17. und 18. Juli. „Normalerweise sind es doppelt so viele Hofstellen“, sagte Mitorganisator Dirk Bode. Die Hof-Eigentümer hätten zum Teil Angst wegen des Coronavirus gehabt und deshalb ihre Beteiligung abgesagt, berichtete Bode und stellte dennoch fest: Organisatoren, Aussteller und Besucher seien sehr glücklich darüber gewesen, dass auch in abgespeckter Form die Veranstaltung über die Bühne ging.

Verkürztes Programm mit 45 Künstlern

Bodes Angaben nach präsentierten 45 Künstler ihre Arbeiten. Trotz des verkürzten Programms hätten sich 2020 Besucher die Kunstwerke an den zwei Tagen angeschaut. Da in diesem Jahr nicht alle Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren konnten, entschieden die Organisatoren, die coronabedingten Eintrittsgelder für ein Unterstützungsprojekt zu spenden. Die Wahl fiel auf die Coronakünstlerhilfe Hannover, die von dem jungen Unternehmer Benjamin Klein und dem Filmemacher und Musiker Timm Markgraf ins Leben gerufen wurde. Diese hilft Künstlerinnen und Künstlern in der Corona-Krise, „die durch das Raster der staatlichen Förderung fallen“, sagt Bode.

Hilfe ist wichtig für Künstler

Ina und Martin Küpmann von Hof Küpmann überreichten nun das Geld an Initiator Benjamin Klein. Bei der Übergabe sei im Gespräch noch mal deutlich geworden, wie wichtig und nötig die Hilfe für viele Künstler sei und noch lange bleiben werde, so Bode. Klein, Markgraf und ihren Mitstreitern sei es ein Anliegen, das Bewusstsein der Menschen dafür zu wecken, dass Kunst- und Kulturschaffende eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft ausübten und nicht nur für das schöne Füllen unserer Freizeit zuständig seien. „Für die Organisatoren des Sommerspaziergangs ist es ein sehr positiver Abschluss der diesjährigen Veranstaltung“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier