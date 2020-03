Burgwedel

Für Burgwedel meldete die Region Hannover am Wochenende keine neuen Coronafälle – zumindest nicht bis Sonntagnachmittag. Damit bleibt es bei den beiden bis dato bekannten Fällen. Wichtig für alle Eltern: Ab Montag sind Schulen und Kindertagesstätten in Burgwedel geschlossen. Die Stadt setzt damit eine Verfügung der Region als zuständige Gesundheitsbehörde um und richtet zugleich eine Notbetreuung für Kinder ein, deren Eltern bestimmten Berufsgruppen angehören.

Notbetreuung in Schulen und Kitas

Die Notbetreuung ist für Eltern gedacht, die in der sogenannten kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, also beispielsweise im Gesundheitswesen, in Pflegeeinrichtungen, im Rettungsdienst, bei der Polizei oder im Bereich der Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Aber auch Beschäftigte aus der Lebensmittelproduktion und dem -verkauf sollen weiter die Möglichkeit haben, zur Arbeit zu gehen. „Wir bieten für Krippen- und Kindergartenkinder die Betreuung in der Zeit von 8 bis 15 Uhr an“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Weitere Details werden die Mitarbeiter der Kindertagesstätten direkt mit den Eltern absprechen.

Parallel dazu wird auch in den Burgwedeler Schulen eine Notbetreuung angeboten. Details dazu nannte die Stadt nicht. Nach Informationen der Region Hannover gilt dieses Angebot für Schüler der ersten bis achten Klasse gelten, deren Eltern der oben genannten Berufsgruppen angehören.

Schützenfest in Thönse steht auf der Kippe

Das Coronavirus kann aber auch durchaus für Verwirrung sorgen – so passiert in Thönse. In den sozialen Medien machte am Wochenende eine Nachricht die Runde, dass das für den 8. bis 10. Mai geplante Schützenfest abgesagt sei. „Das stimmt so nicht“, erklärte Dirk Eilert, Chef der Thönser Schützen. „Wir haben alle Aktivitäten im Verein bis zum 30. April eingestellt. Mehr nicht“, erklärte er. „Was danach ist, müssen wir später sehen. Da ist es durchaus möglich, dass wir unser Fest feiern.“ Der Schützenchef weiter: „Der Vorstand hat leider keine Kontrollmöglichkeiten darüber, wer wann und vor allen Dingen mit welcher Legitimation irgendwelche Informationen in den elektronischen Medien verbreitet.“

Wettmarer fahren nicht nach Tirol

Dennoch sorgte das Virus am Wochenende auch für tatsächliche Absagen in Burgwedel. „Erstmals in der über 40-jährigen Vereinsgeschichte sagen wir unsere Tirolfahrt ab“, erklärte Jessica Blume vom Tirol-Kreis Wettmar. Der Verein wollte in den Osterferien in das Nachbarland Österreich fahren. „Wir hatten unsere Vorbereitungen bereits abgeschlossen“, sagte Blume und kündigte an, dass der Verein nun überlege, die Fahrt in den Herbstferien nachzuholen.

Eltern und Lehrer feiern im September

Außerdem werden vorerst Eltern und Lehrer der Großburgwedeler Grundschule nicht gemeinsam ihre für den 18. April geplante Party feiern. Diese wurde am Sonntag abgesagt. Aber: Mit der Absage wurde auch gleich ein neuer Termin für das Fest bekannt gegeben. Nun wollen Eltern und Lehrer am Sonnabend, 26. September, feiern. In der Hoffnung, dass das Coronavirus dann keinen Strich mehr durch die Rechnung machen kann.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer