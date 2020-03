Burgwedel

Es war wie ein Abschied. Nur dass die Eltern und Kinder, die auf dem Amtshof-Spielplatz das traumhafte Frühlingswetter genossen, dies am späten Montagnachmittag noch gar nicht ahnten. Sie wussten nicht, dass zeitgleich in Berlin im Kampf gegen den Covid-19-Erreger das öffentliche Leben per Erlass bundesweit auf Sparflamme gedreht wurde. Und dass am Folgetag auch alle Spielplätze in Burgwedel hinter Flatterband unerreichbar werden würden.

Während in Berlin die neuen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkündet werden – inklusive der Schließung aller Spielplätze – genießen im Amtspark noch zahlreiche Kinder und Erwachsene das Frühlingswetter. Laut Erlass das letzte Mal bis mindestens zum 18. April. Quelle: Martin Lauber

Hatte Nina Marten schon angesichts der langen schulfreien Zeit für ihre Kinder „ein bisschen Angst“ vor der drohenden Langeweile, ist nun auch die willkommene Abwechslung in der Spieloase hinterm Amtsgericht für Marlene (10) und Till (6) tabu. Marlene hatte sich am Freitag noch schnell in der Bücherei einen Lesevorrat angelegt. Aber Vorschwimmen kann sie nicht: Dass auch das Freibad nicht im Mai öffnen werde, teilt die Stadtverwaltung am Dienstag um 11.52 Uhr mit. Und dass noch nicht ausgemacht sei, ob es überhaupt eine Freibadsaison 2020 geben werde.

Marlene und Till haben wegen der Schulschließung jetzt Zeit ohne Ende. Was tun gegen die Langeweile. Der Spielplatz im Amtspark von Großburgwedel – am Montag noch ihr Kraxelrevier – fällt seit Dienstag aus. Quelle: Martin Lauber

Frühlingsmode für die Hälfte

Dienstag ist Tag eins des neuen, drastisch eingeschränkten Alltags in Zeiten der Pandemie. Der riesige Ikea-Parkplatz ist verwaist. Für den Einzelhandel, sofern er nicht den täglichen Bedarf bedient, bedeutet die Weisung des Landes zum Coronavirus den Knockout. Viele Läden auf der wie leergefegten Von-Alten-Straße sind dicht. An der Eingangstür des Modegeschäftes iNfashion lockt ein Schild: „Nur heute 50 % auf alle Artikel“.

Die Von-Alten-Straße ist wie leergefegt. Die Bücherei ist schon seit Wochenbeginn dicht, am Dienstag hat ein Teil der Geschäfte in Großburgwedels Fußgängerzone geöffnet, die Mehrzahl schon nicht mehr. Quelle: Elsa Scholz

Der Modeladen iNfashion bietet seine Frühlingsmode am Dienstag zum halben Preis an, ab Mittwoch muss das Geschäft an der Von-Alten-Straße geschlossen bleiben. Quelle: Elsa Scholz

Ilona Niemann erklärt, dass sie heute zum letzten Mal für unbestimmte Zeit öffnen könne und deshalb probiere, von der aktuellen Frühlingsmode noch möglichst viel zu verkaufen. Steht das nicht im Widerspruch zur Weisung des Landes, die ab Dienstag, 6 Uhr, in Kraft treten sollte? „Die Geschäftsfrau bewegt sich rechtlich im grünen Bereich“, sagt Sonja Wendt von der Region am Nachmittag. Erst gegen Abend werde die entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht. „Wir gehen davon aus, dass alle Maßnahmen ab Mittwoch greifen.“

Gastronom: "Corona schläft nicht bis 18 Uhr"

Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Aber schon am Mittag des ersten Tages mit den neuen Spielregeln verzeichnet die Trattoria im Großburgwedeler Mitteldorf einen deutlichen Rückgang der Gäste. Tonino Algieri hält die Weisung für inkonsequent. „Corona schläft doch nicht bis 18 Uhr", meint er. Sinnvoller wäre es, den Restaurantbetrieb komplett einzustellen. Man habe schließlich in seiner Heimat Italien gesehen, dass „halbe Sachen" das Virus nicht aufhalten können. Algieri macht sich Sorgen, dass einer seiner Mitarbeiter erkranken könnte.

„Corona schläft nicht bis 18 Uhr“: Gastronom Tonino Algieri findet die betreffende Weisung des Landes inkonsequent. Quelle: Elsa Scholz

Stunden vergehen am Dienstag, bis letzte Grauzonen des Maßnahmenpaketes gegen die Ausbreitung der Pandemie ausgeleuchtet sind – oder auch nicht. Die Hundefreunde müssen auf eine rechtliche Prüfung warten, was sie mit ihren Tieren noch unternehmen dürfen. Stundenlang telefoniert sich die Managerin des Golfclubs Burgwedel durch Behörden und Golfverbände der halben Republik, während draußen auf den Greens noch solo oder in Kleinstgruppen an frischer Luft geputtet wird. Morgens hatte Ilona Socolov bereits das Clubhaus geschlossen, mittags macht sie das komplette Gelände dicht – nach der Rechtsauskunft der Stadt, dass „laut Erlass Aktivitäten von Sportvereinen untersagt“ seien. So pauschal bescheidet das Rathaus auch die Frage, ob der Laufclub Burgwedel noch aktiv sein dürfe. Den Volkslauf am 9. Mai hat der LCB noch nicht abgesagt, aber „wir gehen davon aus, dass er nicht stattfindet“, sagt Vorsitzender Axel Speer.

Im Grabeland denkt man an Pflanzen, nicht an den Virus

Ihres Hobbys wirklich sicher sein dürfen die Gartenfreunde im sogenannten Grabeland am Küstergang in Großburgwedel. In den Beeten erwacht gerade das Leben und der Knoblauch sprießt.

Die 2400 Quadratmeter Grabeland am Küstergang in Großburgwedel sind von den Vorsichtsmaßnahmen gegen die Pandemie nicht betroffen. Die Kleingärtnerinnen Mechthild Albrecht (links) und Silvia Hesse kommen dort vielmehr fast täglich bei der Pflege ihrer Pflanzen auf positive Gedanken. Quelle: Martin Lauber

„Hier denkt man an die Pflanzen, die man bearbeitet, nicht an Corona“, bringt es Mechthild Albrecht auf den Punkt. „Das ist gesund und sehr positiv“ – und auch weiterhin erlaubt. „Private Flächen sind von dem Erlass nicht tangiert“, heißt es vonseiten der Corona-Taskforce im Rathaus, mit Verweis auf die „begrenzte Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen“. Aber der Schnack mit Gartenfreundin Silvia Hesse passt schon.

