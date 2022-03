Großburgwedel

Eine Stunde vor Ladenschluss fallen keine Sonnenstrahlen mehr in die Von-Alten-Straße, auf der nur wenige Menschen unterwegs sind. Umso mehr fällt der mit gelben und roten Luftballons drapierte, winzige Verkaufsstand vor der ehemaligen Post ins Auge. Den haben Leonie (10) und ihre Großcousine Yara (8) aufgebaut. Auf dem Pflaster kniend trotzen die beiden Grundschülerinnen aus Großburgwedel wohlgelaunt der Kälte und nehmen jeden Passanten mit strahlenden Augen in den Blick.

In welcher Mission die beiden ausharren in der Fußgängerzone, das verrät nicht nur die Aufschrift auf den bunten Ballons, sondern noch mal ganz ausführlich ein DIN-A-5-Bogen, den sie vorne an den umfunktionierten Tisch aus dem Kinderzimmer geklebt haben: „Flohmarkt für die Flüchtlinge! Die ganzen Einnahmen geben wir für die Flüchtlinge aus der Ukraine.“ Darunter, ebenfalls mit Buntstift gemalt, die blau-gelbe Fahne des Landes.

Friedensgebet inspiriert Mädchen zur Aktion

Niemand hat Yara und Leonie dazu aufgefordert, ihre Spielzeug- und Bücherbestände zu prüfen und zu entscheiden, worauf sie zugunsten von Geflüchteten verzichten könnten. Inspiriert zu ihrem kleinen Flohmarkt hat sie das Friedensgebet auf dem Pausenhof ihrer Grundschule, zu dem am vergangenen Montag der aus der Ukraine stammende St.-Paulus-Pfarrer Ivan Mykhailiuk gemeinsam mit St.-Petri-Pastorin Bodil Reller eingeladen hatte. Bei den Mykhailiuks hatten vergangene Woche zwei Familien mit Kindern aus Lwiw (Lemberg) eine erste Zuflucht gefunden.

Das Standposter von Leonie und Yara. Quelle: Martin Lauber

„Wir haben aber auch schon in der Schule über den Krieg gesprochen“, berichtet Leonie, die nach den dramatischen Berichten über das Leid der betroffenen Menschen nicht untätig bleiben, sondern etwas Gutes tun wollte. Ihre Großcousine musste sie nicht lange von ihrer Flohmarkt-Idee überzeugen.

Einige Kinderbücher, CDs, eine kleine Ottifanten-Sammlung und mehrere selbst gemachte Armbänder sind gegen 17 Uhr noch übrig von ihrem Sortiment. „Die meisten haben sehr viel gegeben, viel mehr, als wir verlangt haben“, erklärt die Zehnjährige und öffnet stolz die Geldbörse, in der mehrere Scheine zu sehen sind.